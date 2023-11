Poklon slikarju pravljičarju

Rudolf Saksida je eden izmed najbolj razpoznavnih umetnikov na Goriškem. Ob 110-letnici njegovega rojstva so v goriškem Kulturnem domu postavili razstavo njegovih del, ki jih hranijo družinski člani, pa tudi mnogi zasebniki in ustanove. Odprtja razstave se je v petek udeležilo veliko ljubiteljev likovne umetnosti in ljudi, ki so Saksido poznali in ki so cenili njegovo ustvarjalno žilico. Dogodek je tudi sovpadal s prireditvami, ki obeležujejo 42-letnico odprtja goriškega Kulturnega doma. Za odprtje razstave se je najbolj zavzel goriški likovni kritik, Joško Vetrih, ki je tudi pripravil dvojezično kritično noto, zaradi bolezni, pa se dogodka ni mogel udeležiti. Poročilo o delu goriškega umetnika je zato prebral Andrej Pahor.

Prireditelji so za razstavo v Kulturnem domu zbrali skoraj 40 del Rudolfa Sakside, ki so jih za to priložnost posodili različni imetniki njegovih platen, v prvi vrsti družinski člani in družba KB. Predstavitve sta se udeležila tudi Rudolfova hčerka Lajla in sin Andrej z družinskimi člani.

Navzoče je uvodoma nagovoril predsednik Kulturnega doma Igor Komel, ki je izpostavil namen ustanove, da ob pomembnih priložnostih posveti pozornost krajevnim ustvarjalcem, med katerimi je Saksida odigral nadvse vidno vlogo. Za pomoč se je zahvalil Jošku Vetrihu, ki je dal pobudo za Saksidovo razstavo, obenem pa je Vetriha postavil med glavne stebre vseh razstav v goriškem domu kulture. Zahvalil se je tudi vsem, ki so za to priložnost posodili platna goriškega umetnika.

Z dvojezičnim nagovorom je umetnika in njegova dela predstavil Andrej Pahor. O umetniku je povedal, da je najprej bil poet oblike in barve, ki je svoj svet ustvarjal po logiki poetične predstavnosti iz izkušenj, ki jih je pridobil iz lastnih doživetij. Tedanja kritika ga je označila kot slikarja pravljičarja. Šlo je za izraz, ki ga je prvi uporabil njegov mentor Tullio Crali in ki zajema vsebino njegovega ustvarjanja, zlasti v času po letu 1950.