Ursula von der Leyen bo še naprej vodila Evropsko komisijo

Evropski parlament je danes na tajnem glasovanju potrdil Ursulo von der Leyen za nov petletni mandat na čelu Evropske komisije. Nemška političarka je za imenovanje potrebovala vsaj 361 glasov, zbrala pa jih je 401. Glasovalo je 707 poslank in poslancev od skupnih 720, proti jih je bilo 284, 15 se jih je vzdržalo.

Von der Leyen je dopoldne predstavila svoje načrte in vizijo za prihodnji mandat.

Zavzela se je za vzpostavitev »prave obrambne Evropske unije«. Pri tem je bila med drugim kritična do t. i. mirovne misije madžarskega premierja Viktorja Orbana v Moskvi, ki jo je označila za misijo popuščanja. Kot prvo prednostno nalogo je izpostavila okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva in napovedala pripravo dogovora za čisto industrijo v prvih stotih dneh novega mandata. Napovedala je še, da bodo v njeni novi ekipi med drugim komisarji, pristojni za zmanjšanje administrativnega bremena podjetij, za obrambo in za stanovanja.

Pred glasovanjem so ji podporo, poleg njene Evropske ljudske stranke (EPP), napovedali tudi socialisti (S&D), liberalci (Renew) in tudi Zeleni, ki bodo po novem del neuradne koalicije.

Ursula Von der Leyen bo tako lahko začela oblikovati svojo prihodnjo komisarsko ekipo, ki naj bi jo predvidoma predstavila septembra. V italijanski javnosti že nekaj dni kroži novica, da naj bi bil kandidat za komisarsko mesto trenutni minister za evropske zadeve Raffaele Fitto.