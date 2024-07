Požar ne ogroža nobenega naselja

Požar, ki je dopoldne zajel Trstelj, ne ogroža nobenega naselja oz. objekta. Ognjeni zublji sicer še niso povsem pod nadzorom, vodja intervencije Simon Vendramin glede na trenutne razmere na terenu računa, da bo požar omejen do večera oz. najpozneje do jutri zjutraj.

Ogenj je zajel več kot 120 hektarjev površine, v glavnem na pobočju Trstelja in sosednjega Kačnika, kjer je bilo v preteklosti že več požarov. Na terenu je trenutno 70 gasilskih enot z več kot 200 gasilci iz severnoprimorske in obalno kraške gasilske regije. Iz zraka sta jim pomoč zagotovili dve novi letali za gašenje air tractor, ki vodo v dogovoru s tržiško luško kapitanijo zajemata v Tržaškem zalivu, prihajata pa še dva vojaška helikopterja. Pri intervenciji sodeluje tudi policijski helikopter s termo vizijo za nadzor terena in tudi koordinacijo plovil, ki sodelujejo v gašenju.

Gasilcem je uspelo obvarovati kočo na Trstelju in tamkajšnji oddajniški stolp. Uspešno so izpeljali tudi evakuacijo črede ovac na pobočju Trstelja. Zaradi požara je bil popoldne odklopljen meddržavni 400 kilovatni daljnovod Redipulja - Divača.