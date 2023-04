Pokopališče bodo širili

Pokopališče v Doberdobu bodo širili. Na občini so v prejšnjih dneh potrdili preliminarni načrt, ki ga je pripravil arhitekturni biro Artes iz Gradišča. Za izvedbo del potrebujejo približno milijon evrov, ki ga še nimajo in si ga bodo skušali čim prej zagotoviti. Pri postopku za pripravo načrta so sodelovali prav vsi občinski svetniki, tako da je bil potrjen z največjim možnim soglasjem.

»Predvidena naložba znaša 1.070.000 evrov. Finančni sredstev še nimamo, vendar bomo zanje lahko zaprosili ravno po zaslugi preliminarnega načrta, ki smo ga komaj odobrili,« pojasnjuje doberdobski župan Fabio Vizintin, po katerem bo v kratkem stopila v veljavo reforma sistema javnega naročanja, tako da bosta postopka za odobritev dokončnega načrta in za vložitev prošnje za pridobitev finančnih sredstev drugačna od dosedanjih.

Čim prej do sredstev

»Zdaj se bomo zavzeli, da si čim prej zagotovimo ustrezno finančno kritje, zatem bomo lahko poskrbeli za zaključno fazo načrtovanja,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin in glede na trajanje tovrstnih postopkov kakorkoli ugotavlja, da se bo z zadevo ukvarjala in jo speljala do konca prihodnje doberdobska občinska uprava, saj bodo v Doberdobu občinske volitve na sporedu prihodnje leto.

Fabio Vizintin sicer ravnokar opravlja svoj drugi županski mandat in ima na podlagi spremembe zakonodaje izpred nekaj let možnost, da kandidira tudi v tretje, kar velja za vse občine, ki imajo manj kot pet tisoč prebivalcev.

Podpora vseh svetnikov

Župan Fabio Vizintin poudarja, da so pri pripravi načrta za širitev doberdobskega pokopališča sodelovali prav vsi občinski svetniki iz vrst upravne večine in obenem tudi iz opozicije. »Zahvaljujem se res vsem svetnikom, ki so ne glede na svoja politična prepričanja sodelovali pri pripravi načrta,« poudarja župan in ugotavlja, da je načrt za širitev pokopališča deležen res največje možne podpore.