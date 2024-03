Pol milijona za obnovo trgovin in gostinskih obratov

Trgovinska zbornica za Goriško in Tržaško je objavila razpis, s katerim cilja na poživitev trgovskih in nastanitvenih dejavnosti v goriški občini v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025.

Med zasedanjem upravnega odbora Trgovinske zbornice, ki je potekal konec februarja, so sprejeli sklep, s katerim so prižgali zeleno luč za pripravo razpisa, s katerim bodo razdelili pol milijona nepovratnih finančnih sredstev med trgovci, turističnimi delavci in gostinci, ki svoje dejavnosti vodijo na ozemlju goriške občine.

Kmalu podvojitev dotacije

»Začetno dajemo na razpolago pol milijona evrov. Ker pričakujemo, da bo zanimanje za razpis veliko, smo že pripravljeni zagotoviti še dodatnega pol milijona evrov, tako da bo na koncu skupno na voljo en milijon evrov,« pravi predsednik Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško Antonio Paoletti in pojasnjuje, da bodo lahko za nepovratna sredstva zaprosili trgovci, turistični delavci in gostinci iz goriške občine, ki bi radi prenovili svoje trgovine, nastanitvene obrate, restavracije, bare ali gostilne.

»Za sodelovanje na razpisu je potrebna naložba v višini vsaj 10.000 evrov, sicer bomo z nepovratnimi sredstvi krili do 80 odstotkov stroškov. Najvišji možni prispevek bo znašal 70.000 evrov, kar nedvomno predstavlja zelo lepo pomoč,« pojasnjuje Paoletti in ugotavlja, da bi morali biti Goričani v vidiku Evropskre prestolnice kulture 2025 bolj odzivni in podjetni.

Izkoristite priložnost

»Evropska prestolnica kulture 2025 bo izreden dogodek, vendar nimam občutka, da bi se o njem po mestu kaj dosti pogovarjali. Več pozornosti bi mu morali nameniti v šolah, po javnih ustanovah, saj gre za priložnost, ki jo je treba izkoristiti,« pravi Paoletti in pojasnjuje, da lahko za pomoč iz novega razpisa zaprosijo tudi podjetniki, ki so se že lotili prenovitvenih del, medtem ko je doslej veljalo, da je treba najprej vložiti prošnjo, nakar se dela lahko začnejo šele po njeni odobritvi.

»Zdaj smo stvari postavili na glavo, saj si želimo, da bi bilo zanimanje za razpis čim večje. Za sredstva bo torej lahko zaprosil tudi, kdor se je del že lotil, edino bo moral računi bodo morali biti izdani po objavi razpisa,«pristavlja predsednik Trgovinske zbornice, po katerem se bodo morali prejemniki nepovratnih sredstev obvezati, da v treh letih po izvedbi prenovitvenih del ne bodo oddali drugim svojih dejavnosti.

Spodbujajo gospodarstvo

»Razpis ob zagotavljanju pomoči prejemnikom nepovratnih sredstev predstavlja pomembno spodbudo krajevnemu gospodarstvu. Kdor bo prenavljal svojo trgovino, nastanitveni oz. gostinski obrat, bo moral najeti načrtovalca, zatem bo potreboval gradbeno podjetje in inštalaterje, kupil bo gradbeni material in na koncu bo poskrbel za promocijo svoje dejavnosti z ustrezno reklamo... Vsak evro, ki ga vložimo v razpis, bo k rasti krajevnega gospodarstva doprinesel dodaten 1,2 evra,« pravi Antonio Paoletti, medtem ko generalni tajnik Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško Pierluigi Medeot poudarja, da so obvestilo o objavi razpisa poslali po elektronski pošti 282 goriškim podjetjem.

»Obvestilo so prejeli vsi goriški trgovci, turistični delavci in gostinci, ki pridejo v poštev za vložitev prošnje za pridobitev nepovratnih sredstev,« razlaga Pierluigi Medeot.