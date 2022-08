Pol stoletja folklore

Jubilejen, čezmejen, pisan. Takšen bo 50. festival folklore, ki bo od 25. do 28. avgusta preplavil Gorico s folklornimi skupinami iz bližnjih in oddaljenih krajev. Festival prireja združenje Etnos v sodelovanju z goriško občino in krajevnim združenjem Pro loco. Dogodke, ki bodo oblikovali štiridnevno prireditev, so včeraj predstavili v parku za goriško mestno hišo. Na festivalu bo sodelovalo devet skupin, med zastopanimi državami so Gruzija, Kolumbija, Urugvaj, Brazilija, Črna gora, Nova Zelandija, Kenija ter dve skupini iz Italije, iz krajev Casalduni pri Beneventu in San Gemini pri Terniju. Naštetim se bodo pridružili tudi lokalni predstavniki iz Italije, Slovenije in Avstrije. Na nedeljskem sprevodu, ki bo vrhunec dogajanja, bo število skupin torej večje.

»Vsako leto skušamo poskusno uvesti kakšno novost: če se obrestuje, jo vključimo v naslednjo edicijo. Na letošnjem festivalu bodo na primer vsak dan na sporedu popoldanski nastopi folklornih skupin v pešconi med Verdijevim korzom in Garibaldijevo ulico,« je povedal predsednik združenja Etnos Stefano Minniti, ki želi s festivalom folklore »napolniti mesto«. Med že utečenimi značilnostmi festivala je čezmejnost: letos se bo nedeljsko dogajanje začelo na Trgu Evrope / Transalpina, kjer bodo z italijanskimi, slovenskimi in evropskimi zastavami nastopili člani skupine Sbandieratori iz kraja San Gemini. Na festivalu bo sodeloval tudi Goriški pihalni orkester iz Nove Gorice, ki bo nastopil v Ljudskem vrtu, prav tako v nedeljo ob 11. uri. O čezmejnosti festivala je spregovoril tudi v.d. direktorja Zavoda GO!2025, Gorazd Božič, ki je poudaril, da je bil festival folklore med prvimi, ki so »sami pristopili na novogoriško stran«. V letih, ki nas ločujejo od Evropske prestolnice kulture, želijo še okrepiti odnose s festivalom in ga vključiti v podporni program dogodkov, je povedal.

Dogajanje se sicer začenja v četrtek, 25. avgusta, z animacijo in plesi v pešconi v mestnem središču od 17.30 dalje. Ob 20.30 bosta na Battistijevem trgu koncert skupine Freevoices in uradno odprtje, sledi nastop prvih folklornih skupin. Na večeru se bodo predstavile tudi lokalne skupine Santa Gorizia, Danzerini di Lucinico in Michele Grion. V petek, 26. avgusta, bo po popoldanski animaciji ob 20.30 na Battistijevem trgu koncert irske glasbe s skupino Wooden legs. Ob 21.30 sledi nastop folklornih skupin. Sobota se ob 9. uri začenja z okroglo mizo na temo vloge festivalov za spoznavanje kulturne nesnovne dediščine; srečanje bo v dvorani Dore Bassi. Po popoldanski animaciji bo na Battistijevem trgu ob 20.30 nastop vseh folklornih skupin. V nedeljo, 28. avgusta, se kot omenjeno dogajanje začenja na Trgu Evrope, nato pa se seli v Ljudski vrt. Ob 12. uri se bodo tam zbrale folklorne skupine, ki bodo nato v sprevodu prišle do mestne hiše. Ob 17.30 se bodo spet zbrale v Spominskem parku, od koder bo po osrednji mestni prometnici sprevod krenil do Battistijevega trga. Ob 19. uri bosta tu zaključna prireditev in nagrajevanje, ob 21. uri pa folklorni gala.O festivalu in njegovi 50-letni tradiciji so včeraj spregovorili tudi občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, deželni svetnik Diego Bernardis, predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin, predsednik zveze folklornih skupin FJK Claudio Degano in dirigentka zbora Freevoices Manuela Marussi.