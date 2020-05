Poletna šola za krajevne upravitelje bo letos na spletu

Poletna šola za krajevne upravitelje, ki jo že tri leta prireja deželna sekcija združenja AICCRE (Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa) s sedežem v Gorici, bo letos potekala prek spleta. Prejšnje tri izvedbe so se župani, odborniki in svetniki srečevali v kraju Zovello di Ravascletto, zaradi koronavirusne epidemije pa bodo predavanja in druga srečanja tokrat potekala prek spleta.

Rok za prijavo na razpis, ki je namenjen županom, občinskim odbornikom in svetnikom Furlanije - Julijske krajine, Veneta in Trenta, zapade v ponedeljek, 8. junija. Navodila za prijavo so na spletni strani aiccre.fvg.it. Na voljo je 30 mest za šestdnevno spletno izobraževanje, ki bo potekalo od 24. do 30. junija. Že 16. junija bodo speljali uvodni spletni dogodek in predstavitev dela, teden kasneje pa se bodo začela spletna predavanja in razprave.Med temami, ki jih bodo obravnavali, so načrtovanje razvoja za lokalne skupnosti, gradnja vizije glede na potencial nekega območja, trajnostni razvoj, programiranje Evropske unije v luči koronavirusne pandemije in orodja lokalnih ustanov za razvoj. V vsako tematiko bo uvedlo predavanje raznih strokovnjakov, med katerimi je tudi direktor Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO in Informesta, Ivan Curzolo.