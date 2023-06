Poletno slovo od šolskih klopi

Kljub muhastemu vremenu je začetek poletja, in z njim zaključek pouka za večino učencev in dijakov, le tu. Včeraj so se od šolskih klopi tako poslovili vsi osnovnošolci in višješolci, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom na Goriškem. Danes so na vrsti še nižješolci. Izjema so učenci zadnjega letnika višje šole, ki jih čaka še maturitetni izpit, ter učenci tretjih razredov prvostopenjske srednje šole, ki se bodo spopadli z malo maturo. Do konca junija pa bodo pouk obiskovali še vrtčevski otroci. Letošnje šolsko leto je zaznamoval povratek v karseda normalne razmere, saj so pouk od leta 2020 ovirale razne covidne omejitve.

