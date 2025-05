Pomoč trgovcem za poživitev središča Gorice

Goriška občina je lani pripravila razpis, s katerim je med trgovci iz goriškega mestnega središča razdelila prispevke za naložbe v tehnološko posodobitev svojih dejavnosti. Ker je bilo zanimanja za razpis zelo veliko, so se odločili, da letos pripravijo novega in ga tokrat namenijo povečanju energetske varčnosti trgovskih obratov. Hkrati bodo interesenti lahko zaprosili tudi za sredstva za obiskovanje izobraževalnih tečajev in za pripravo spletnih strani, videov in drugega promocijskega materiala.

Goriška občina bo med prosilci skupno razdelila 140.000 evrov. Razpis pripravlja skupaj z goriškim trgovskim okrožjem. Prosilci bodo lahko krili največ 75 odstotkov stroškov naložbe, ki bo morala veljati vsaj 1250 evrov. Prispevek bo lahko znašal največ 10.000 evrov. Prošnje bodo začeli zbirati 23. maja, zatem bo rok za njihovo vložitev zapadel 27. junija. Koristniki prispevka bodo morali gradbena dela speljati do konca do konca januarja 2026.

Na razpis se lahko prijavijo samo trgovci in mali obrtniki iz goriškega mestnega središča. S prispevkom bodo lahko krili stroške za povečanje energetske varčnosti njihovih trgovin oz. obratov, za namestitev sončnih elektrarn, novih sistemov za prezračevanje oz. klimatizacijskih sistemov. V poštev bodo prišle tudi naprave s področja domotike, ki zagotavljajo prihranek energije, in paneli za zaščito pred soncem. Sredstva iz razpisa bo mogoče zaprositi tudi za obiskovanje izobraževalnih tečajev in za pripravo promocijskega materiala (videoposnetki, fotografije, spletne strani.

Nov razpis je vključen v širši projekt Evropske prestolnice kulture 2025; goriška občina si je za njegovo pripravo zagotovila tudi prispevek Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Vse potrebne informacije so na voljo na spletnih straneh www.letsgo.gorizia.it in www.comune.gorizia.it. Interesenti lahko pokličejo tudi na telefonsko številko 0481-383111 oz. pišejo na naslov elektronske pošte suap@comune.gorizia.it. »Prošnje bodo odobrene in financirane glede na vrstni red, po katerem bodo predstavljene. Zaradi tega naj interesenti pohitijo,« je včeraj poudaril manager goriškega trgovskega okrožja Tommaso De Mottoni, ki je včeraj nov razpis predstavil skupaj z goriškim županom Rodolfom Ziberno, pristojnim občinskim odbornikom Luco Cagliarijem in občinskim funkcionarjem Marcom Muzzattijem.