Poslopje bo povezovalo Gorico in Brda

V prejšnjih mesecih so poskrbeli za posek dreves in čiščenje zunanjih površin, v prejšnjih dneh pa so postavili gradbeni oder. Dela bodo predvidoma trajala eno leto. V prekvalifikacijo bodo vložili nekaj več kot milijon evrov, računa podjetnik Mefail Thaqi. Govorimo o zapuščeni stavbi v Ulici Ponte del Torrione št. 1 med pevmskim mostom in soškim parkom. Lansko leto jo je odkupilo podjetje Goni, ki jo namerava spremeniti v gostinski objekt z restavracijo, sobami in ... vinom.

Gostilna, prenočišča in vino

Poslopje je lansko leto Dežela Furlanija - Julijska krajina na predlog odbornika Sebastiana Callarija prodala na dražbi. Nepremičnino je za 180.150 evrov odkupilo podjetje Goni, ki ga vodi Mefail Thaqi, podjetnik po rodu iz Kosova. Rojstni kraj je v devetdesetih letih zapustil zaradi vojne in v Gorici odprl gradbeno podjetje. »Nismo doma iz Gorice, v mesto pa smo se lepo vključili. Zaradi tega bi se radi mestu zahvalili,« je dejal Thaqi in pristavil, da globoko verjame v potencial Gorice.

Nekdanja stavba gozdarske policije je bila zgrajena v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Od leta 2004 do leta 2008 je v njej deloval socialni center Clandestino. Za zaprtje poslopja, ki je bilo v lasti Dežele FJK, so se odločili leta 2008 po pregledu deželnega odgovornega in tehničnega osebja, ki je ugotovilo, da so bili tako notranji kot zunanji prostori zapuščeni.

Začetno so nameravali v prenovo vložiti en milijon evrov. Zaradi propadajočega stanja zgradbe, pa bodo morali verjetno v dela vložiti kaj več, je dejal Mefail Thaqi in napovedal, da bodo dela trajala predvidoma eno leto. »Najprej bomo uredili strešno kritino in fasade. Takoj za tem, ko bomo dobili dovoljenja, se bomo lotili notranjih in zunanjih prostorov,« je razložil podjetnik. Po prenovi naj bi nekdanja stavba gozdarske policije, ki zaobjema tudi preko tisoč kvadratnih metrov zunanjih površin, gostila restavracijo in prenočišča, ki bi jih upravljalo podjetje Goni samo.

»En del poslopja pa bomo za dvanajst let brezplačno dali na razpolago združenju pridelovalcev rebule z Oslavja,« je še razkril Thaqi. Gre za kletni prostor, ki je najbolj blizu mostu, potem pa bi v ta namen lahko uporabili tudi terase. »Ideja je, da bi Združenje pridelovalcev rebule z Oslavja imeli prostor, kjer bi se lahko družili, prodajali vino in imeli degustacije,« je razložil SašaRadikon, predsednik Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja.