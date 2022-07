»Požar še vedno ni pod nadzorom« (video)

Deželni gasilci so danes popoldne sporočili, da se boj z ognjem na goriškem in tržaškem Krasu nadaljuje. Največje fronte so v Devetakih, Sabličih, Jamljah in Medjevasi, kjer se s plameni bori približno 100 italijanskih gasilcev, dvajset gozdnih čuvajev, trideset prostovoljcev civilne zaščite in več ekip slovenskih gasilcev. Pomagajo jim dve letali kanader in pet helikopterjev. »Trenutno požar ni še pod nadzorom, zaradi ognja, ki se je približeval, pa smo odredili evakuacijo prebivalcev Jamelj,« so sporočili.

Sicer druga fronta trenutno poteka v Mirnu, kjer se slovenski gasilci borijo s požarom, ki se zaradi vetra širi izredno hitro.