Požar za goriško bolnišnico

Za stavbo nekdanje bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto, ki je v teh dneh v središču pozornosti zaradi projekta gradnje novega šolskega kampusa, je danes zagorelo. Požar se je vnel v popoldanskih urah v prostorih nekdanje jedilnice, ki žalostno propadajo tako kot ostali objekti kompleksa nekdanje splošne bolnišnice. Gasilci so klic na pomoč prejeli okrog 17. ure, poklical naj bi jih nekdo, ki se je sprehajal po Ulici Tuscolano. Iz poslopja se je namreč proti nebu dvigal gost oblak dima. Gasilci so nemudoma prihiteli na kraj, odprli zarjavela vrata in takoj pogasili ognjene zublje. Zgorelo naj bi staro pohištvo in druga šara, ki se že leta in leta kopiči v opuščenih prostorih. Na kraj je prišla tudi goriška policija.