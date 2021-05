Poziv k cepljenju

V tržiškem cepilnem središču se je v petek cepila proti covidu-19 županja Anna Cisint, ki poziva vse svoje občane, naj se tudi sami čim prej zaščitijo pred koronavirusom z odmerkom cepiva. »Gre za dejanje odgovornosti do drugih in samih sebe,« pravi tržiška prva občanka in poudarja, da se je že pred časom cepila tudi njena 87-letna mama. Županja sočasno pojasnjuje, da tržiška občina že več časa namenja posebno pozornost starejšim občanom, ki živijo sami in imajo med pandemijo še manj stikov kot sicer. V Tržiču ima več kot sedemdeset let 2207 občanov; v zadnjih dveh mesecih so z občine poklicali 939 starejših občanov, 695 jih ima več kot osemdeset let, 244 pa med 74 in 79. Operaterji so starejše občane vprašali, če so se cepili; kdor se še ni, je dobil pomoč pri naročanju na cepljenje.

V Tržiču je prvi odmerek cepiva prejelo 93 odstotkov občanov nad osemdesetim letom starosti; 76 odstotkov jih je prejelo tudi drugi odmerek. V ostalih starostnih skupinah, ki so že prišle na vrsto, se je doslej cepilo 25 odstotkov občanov.Trenutno je v Tržiču okuženih 35 občanov, 192 jih je karanteni, medtem ko v tem času ni hospitaliziran noben tržiški občan.