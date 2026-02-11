Pozor na krastače, žabe in pupke!

Poleg krastač so reševali tudi pupke. Člani tržiškega okoljevarstvenega društva Eugenio Rosmann so prejšnjo soboto izpeljali prvo letošnjo reševalno akcijo. Odpravili so se na občinsko cesto, ki ob Doberdobskem jezeru povezuje Jamlje z Doberdobom, in s cestišča pobrali kakih dvajset krastač in eno laško žabo, poleg tega so naleteli še na trideset pupkov (v lat. Lissotriton vulgaris).

»Pupki so precej manjši od krastač in žab, tako jih na cesti s težavo opaziš. V prejšnjih letih nanje nismo naleteli, ker se iz svojih prezimovališč selijo do mrestišč v Doberdoskem jezeru nekoliko prej kot krastače in žabe, ki jih je bilo v soboto še malo, saj so temperature še dokaj nizke,« nam je včeraj pojasnila naravoslovka Alice Sattolo, ki je skupaj z drugimi ljubitelji narave ustvarila WhatsApp skupino, preko katere se bodo v prihodnjih dneh dogovarjali za organizacijo novih reševalnih akcij, saj se bodo s postopnim dvigom temperatur dvoživke vse bolj množično odpravljale na parjenje v Doberdobsko jezero. Kdor bi se rad naravovarstvenikom pridružil, dobi vse potrebne informacije na Facebook profilu Alice Sattolo Guida Naturalistica. Prejšnji petek je tržaška naravoslovka skupaj z ilustratorko Eleno Perco na tržiškem sedežu društva Eugenio Rosmann izpeljala predavanje o dvoživkah, ki se ga je udeležilo kar nekaj ljubiteljev narave. Na srečanju je Alice Sattolo pozvala vse udeležence, naj v spomladanskih mesecih upočasnijo hitrost svojih vozil, ko se peljejo po cestah, ki jih prečkajo dvoživke. »Ko se bodo temperature malce dvignile, se bodo dvoživke spet selile do mrestišč, takrat se bomo spet odpravili na njihovo reševanje,« je napovedala Alice Sattolo.