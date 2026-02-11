V Italiji in Sloveniji se je rahlo povečala percepcija korupcije

Zaznana raven korupcije se je v letu 2025 povečala tako v Italiji kot v Sloveniji: obe državi sta na včeraj objavljenem Indeksu zaznave korupcije (CPI), ki ga pripravljajo pri organizaciji Transparency International, zaradi tega nazadovali.

Indeks, ki je letos zajel 182 držav, tradicionalno meri zaznano raven korupcije, ne pa »dejanske« korupcije. Na lestvici od 0 do 100 slednja vrednost pomeni zelo čisto, 0 pa zelo koruptivno okolje. Lestvico oblikujejo z združitvijo rezultatov več neodvisnih virov, kot so ocene strokovnjakov, analize institucij in ankete med podjetji ter investitorji, iz katerih izhaja, kako razširjeni so podkupovanje, zlorabe položaja, klientelizem in druge pojavnosti korupcije. Od leta 2012 je 31 držav napredovalo, 50 jih je doživelo padec, 100 pa je ostalo na isti ravni zaznave korupcije.

Italija je v včeraj objavljenem CPI dosegla 53 točk, v primerjavi z letom 2024 je izgubila eno točko in se tako uvrstila na 52. stopničko (deli si jo s Poljsko). Slovenija je od možnih 100 zbrala 58 točk, kar pomeni padec za dve točki v primerjavi z letom 2024. S tem se je uvrstila na 41. mesto med 182 državami (lani je bila na 36. mestu), deli si ga z Bocvano, Katarjem in Ruando.