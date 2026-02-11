Preplet glasbe, podobe in teritorija

Zborovsko petje, godalni orkester in podobe teritorija so bili ključni elementi kulturnega dogodka z naslovom Anima Aeterna, iz latinščine prevedeno »večna duša«. Vsi elementi so se združili za krstno izvedbo simfonične skladbe Anima Aeterna. Skladba je rezultat multidisciplinarnega projekta, ki združuje simfonično glasbo, filmsko zvrst in tehnologijo in nudi prikaz čezmejne identitete s poudarkom na krščanski kulturi.

Minulo soboto je v Avditoriju furlanske kulture v Gorici potekal glasbeni večer, s katerim so predstavili projekt z naslovom Anima Aeterna.

Anima Aeterna je bil ključen pojem in je povezoval glasbeno kuliso in besedilo voditeljev, v vlogi katerih sta se izkazala Evgen Ban in Tjaša Dornik, ki sta navzoče na začetku koncerta nagovorila tudi v slovenščini in furlanščini.

V majhnih fragmentih sta voditelja razkrila glavne poteze simfoničnega dela, ki nosi istoimenski naslov. Skladbo so poslušalci doživeli šele na koncu večera. Projekt predstavlja srečanje vizij, most med ozemlji, med zgodovino in dušami. Izpostavlja teritorij, zemljo, ki je bila prizadeta od vojn, a je kljub temu ponovno vzklila.

Pri projektu sodeluje SSO

Projekt, pri katerem kot partner sodeluje tudi Svet slovenskih organizacij, je nastal kot poklon Evropski prestolnici kulture 2025. Hkrati pa se je želel navezati na Pordenon 2027, italijansko prestolnico kulture v naslednjem letu. Povezali so tudi celotno ozemlje Furlanije - Julijske krajine, saj so ob petju in izvajanju skladb na platnu predvajali različne videoposnetke, ki so v raznih krajih nastali za promocijo dežele, kar je omogočil deželni zavod PromoTurismo FVG. Med nastopom so se tako prepletali glasba, podobe in teritorij.

Prvi del programa je sooblikovalo šest zborovskih sestavov. Večina skladb je bila verskega značaja, saj so napovedali temo trpljenja in odrešenja, ki se je odražala skozi celoten večer. Predstavili so se ženski pevski zbor Multifariam, ženska vokalna skupina Polivoice, mladinski pevski zbor Audite Juvenes, polifonična skupina Monteverdi iz Rude in moški pevski zbor Natissa. Vsi zbori izhajajo iz goriške okolice in so sodelovali tudi pri projektu Anima Aeterna. Ob zaključku prvega dela sta se predstavila še vokalna skupina The nuvoices project, ki vključuje tako pevce kot instrumentaliste, in godalni orkester glasbenega društva iz Fare.

V drugem delu koncerta je zadonela krstna izvedba skladbe Anima Aeterna, avtorja Andree Buttignona. Večkrat sta voditelja poudarila, da se bo delo v prihodnosti še razvijalo. Združeni zbori, ki so nastopali v prvem delu in priložnostni simfonični orkester, ki so ga sestavljali profesionalci in najboljši talenti lokalnih glasbenih šol, so izvedli odlomek dela, ki se bo v prihodnosti razvilo v celotno simfonijo.

Na odru je glasbeno potovanje soustvarilo 100 pevcev in instrumentalistov. Gledališki list je bil dvojezičen, in sicer v italijanščini in slovenščini. Besedilo skladbe je pa v latinščini in odraža sporočilo miru, ki iz preteklosti nosi pomen tudi v prihodnost. Z zaključnim »aleluja« je želel avtor Buttignon izraziti prehod iz trpljenja k odrešenju in skupnemu sobivanju. Petje so spremljale podobe, ki so nastale z računalniško grafiko in so se ujemale z vsebino in ritmom glasbe. Ob zaključku je poslušalce pozdravil tudi avtor Buttignon in poudaril sporočilo miru in skupnega sobivanja.