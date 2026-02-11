Magistrski študij kot nalašč za Gorico

Gorica bo od akademskega leta 2027/2028 predvidoma pridobila magistrski študij Državljanstvo, institucije in evropske politike (Cittadinanza, Istituzioni e Politiche Europee), ki se trenutno izvaja v Vidmu. Videmska univerza želi na tak način nadaljevati zapuščino EPK 2025. »Postopek, ki seveda terja svoj čas, se je začel. Odločitev je bila soglasna, vanjo smo trdno prepričani,« je dejal rektor videmske univerze Angelo Montanari. »Naša univerza je razpršena po teritoriju,«je izpostavil. Odločitev za Gorico je padla, zaradi edinstvenih značilnosti obmejnega prostora, območja, ki je idealno umeščeno v evropski čezmejni kontekst, kjer pravna, politična in kulturna razsežnost evropskega povezovanja najde močan odsev v zgodovini in vsakdanjem življenju večjezične in multikulturne skupnosti.

Želijo trajno prisotnost

Magistrski študij traja dve leti in sodi v študijsko področje LM-90 (evropske študije). Usposabljal bo bodoče strokovnjake, ki bodo lahko delovali tako v javnem kot v zasebnem sektorju. »To je program, ki se popolnoma ujema z goriško stvarnostjo in je usmerjen v izobraževanje strokovnjakov za čezmejno območje,«je pojasnila direktorica oddelka za pravne znanosti Silvia Bolognini.

Študij temelji na prepričanju, da se lahko proces evropskega povezovanja dejansko usmeri k oblikovanju povezane skupnosti posameznikov le z razvojem razširjene »evropske« državljanske zavesti. Zato študijski program združuje pravne, politične, ekonomske, zgodovinske in jezikovne discipline ter poteka v italijanskem in angleškem jeziku, s posebnim poudarkom na evropskem državljanstvu in dinamiki transnacionalnega upravljanja. Želja je, da bi s selitvijo še dodatno ovrednotili prostor, ki bolj kot katerikoli drug pooseblja čezmejno in večkulturno evropsko razsežnost. Gorica je kraj, kjer se različne identitete že stoletja srečujejo, zato predstavlja edinstveni laboratorij za cilje drugostopenjskega študijskega programa, je poudarila Bolognini. »Želimo trajno prisotnost, da bi profesorji bivali v Gorici in tu izvajali stalno dejavnost,« je še povedal rektor videmske univerze.