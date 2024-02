Pred natanko dvajsetimi leti so s trga odstranili ograjo

Včeraj so se začela obnovitvena dela na Trgu Evrope / Transalpina, ki bodo zajela tudi območje Fabianijevega trizoba oziroma ulic Caprin, Foscolo in Luzzatto. Naložba znaša skoraj 2,9 milijona evrov, sicer predstavlja eno pomembnejših investicij vzdolž tako imenovanega EPK Distrikta, ki bo osrednje prizorišče EPK 2025.

Zanimivo naključje je, da so največje čezmejno gradbišče doslej odprli natanko dvajset let po tistem »zgodovinskem« 12. februarju 2004, ko sta takratna župana Gorice Vittorio Brancati in Nove Gorice Mirko Brulc odstranila del mejne ograje pred severno postajo, takoj zatem so se bagri lotili rušenja mejnega zidu. »Odstranitev te ograje je košček mozaika v pripravah Slovenije na vstop v EU, za te, ki živimo ob meji, pa je zgodovinski korak. Slovenci iz Gorice bodo sedaj pravzaprav zaživeli v skupnem slovenskem prostoru svobodneje kot doslej,« je takrat dejal Brulc, medtem ko je Brancati pristavil: »Mejo nam je uspelo dokončno porušiti. Pomagajte nam porušiti še meje in pregrade v glavah!«