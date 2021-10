Predsednik Mattarella kmalu spet na Goriškem

Italijanski predsednik Sergio Mattarella se bo v kratkem spet mudil na Goriškem. V sredo, 3. novembra, se bo udeležil svečanosti ob dnevu italijanskih oboroženih sil in državne enotnosti v Redipulji. Mattarella je kostnico v Redipulji obiskal že 4. novembra 2018, ko se je udeležil državne proslave ob stoletnici konca prve svetovne vojne v Trstu. Na takratni slovesnosti so bili navzoči predstavniki vseh držav in narodov, ki so se udeležili soške fronte. Mattarella je med drugim besedo pozornosti namenil prebivalcem naših krajev, ki so se v avstro-ogrski uniformi borili v Galiciji.

