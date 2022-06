Prenizke plače, posledično premalo voznikov

Čeprav so zadovoljni z obnovitvijo kolektivne pogodbe, do katere je po dolgih pogajanjih prišlo 10. maja, predstavniki sindikata delavcev prevoznega sektorja Filt Cgil iz Gorice in Tržiča še vedno opozarjajo na določene težave. Nekatere sovpadajo s problemi na državni ravni, druge pa so izraz krajevnih posebnosti in pomanjkljivosti, ki jih je treba po njihovem mnenju čim prej odpraviti.

V teh dneh potekajo pri goriškem avtobusnem podjetju APT skupščine zaposlenih, na katerih sindikalni predstavniki predstavljajo novosti posodobljene pogodbe v pričakovanju na potrditveni referendum, ki bo potekal 8, 9. in 10 junija. Enake pogoje kot delavcem prevoznih podjetij so s posodobitvijo kolektivne pogodbe zagotovili tudi drugim kategorijam, kot so železničarji in uslužbenci javne uprave. Problem, opozarja sindikalni predstavnik Filt Cgil pri podjetju APT Marko Sosol, je kvečjemu drugi. »Državne kolektivne pogodbe bi bilo treba obnavljati vsake tri leta, dogaja pa se, da ostanejo veliko let nespremenjene. Na plačah so posledice teh zamud opazne,« poudarja Sosol.

Na prenizke plače opozarja tudi sekretar Filt Cgil za Gorico in Tržič Saša Čulev. »Skrbi, ki so jih na skupščini izrazili predstavniki zaposlenih v podjetju APT, so vedno vezane na prenizke plače in na kader. Zaradi prenizkih plač opažamo zelo veliko pomanjkanje voznikov, tako na državni kot na krajevni ravni. Tem skrbem je treba prišteti tudi nizko pozornost krajevnih upraviteljev do tega, kar se dogaja v podjetju APT. Podjetje je za del politike zanimivo samo zaradi stolčkov, ni pa vizije, ki bi storitve, osebje in podjetje obravnavala kot javno dobro,« je kritičen Čulev. Preseneča ga »apatija« do ustanove, ki je vedno bilo med vrhunskimi deželnimi podjetji.

Pomanjkanje osebja ima čisto praktične posledice tako za zaposlene, ki s težavo koristijo dopust, kot za uporabnike javnih prevozov. »Razmere so se tako poslabšale, da kljub vsemu naporu zaposlenih morajo deželna avtobusna podjetja črtati nekatere proge, kar seveda slabša storitve in torej škoduje celotni skupnosti,« so zapisali deželni predstavniki štirih sindikalnih združenj v pismu, ki so ga posredovali deželnemu predsedniku Massimilianu Fedrigi, odborniku Grazianu Pizzimentiju in podjetju Tpl FVG. Poleg sindikata Filt-Cgil so pismo podpisali predstavniki Fit-Cirsl, Uiltrasporti in Faisa Cisal.