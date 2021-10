Prenova tržiškega trga se bo zaključila avgusta 2022

Prenova Trga Republike v Tržiču se bo zaključila avgusta 2022, nakar se bodo do decembra prihodnjega leta nadaljevala dela na sosednjem Trgu Unità d’Italia. »Pri pripravi načrta smo sodelovali s prebivalci mesta in obenem s spomeniškim varstvom, ki je naposled izdalo pozitivno mnenje z nekaj priporočili glede vodometa in vhoda v bodoči muzej v pritličju mestne hiše,« je včeraj pojasnila tržiška županja Anna Cisint, ki poudarja, da so tehniki že vzeli v poštev priporočila spomeniškega varstva. »Vodomet bo nekoliko manjši od začetnega načrta, medtem ko bo vhod v muzej manj moderen in bolj v skladu z arhitektonskimi značilnostmi mestne hiše,« pravi tržiška prva občanka in pojasnjuje, da je naložba v obnovo osrednjega mestnega trga vredna 3,5 milijona evrov.

