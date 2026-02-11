Galeb odpira svoja vrata

Otroška revija Galeb odpira vrata svojega uredništva in vabi novinarje, ustvarjalce, ilustratorje, pisce, pedagoge, radovedneže ter vse, ki jih zanima svet otroške in mladinske literature, na odprto uredništvo revije Galeb.

Srečanje bo jutri ob 17. uri v prostorih uredništva Založništva tržaškega tiska (Ulica sant’Anastasio 6). Dogodek je namenjen sproščenemu druženju, izmenjavi idej in spoznavanju ljudi, ki stojijo za eno najstarejših otroških revij v slovenskem prostoru.

To bo priložnost, da se v živo srečate z urednikoma revije Galeb, Mašo Ogrizek in Ivanom Mitrevskim, jima predstavite svoje zamisli, predloge, zgodbe, ilustracije ali projekte. Če že ustvarjate ali pa o tem razmišljate, ste dobrodošli. Galeb je revija, ki živi od svežih idej, radovednosti in poguma, zato jo soustvarjajo ljudje različnih starosti, ozadij in izkušenj.

Urednika bosta predstavila februarsko številko Galeba, ki je posvečena pohištvu in odgovarjala na vaša vprašanja o reviji, o tem, kako poteka uredniško delo, kako nastaja številka Galeba, kakšen je proces od ideje do objave ter kakšne so možnosti sodelovanja. Dogodek je zamišljen kot odprt, neformalen in navdihujoč pogovor, brez zadržkov in brez obveznosti. Za vse informacije je na voljo info@ztt-est.it ali 00386 40 503386.