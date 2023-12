Prevažal tri mladoletnike in 20-letnika, enega kar v prtljažniku

Novogoriški policisti so v ponedeljek popoldne med Mirnom in Opatjim selom ustavili avtomobil avstrijskih registrskih oznak. V njem je 41-letni Litovec vozil tri mladoletne Iračane in 20-letnega Turka, od teh enega v prtljažniku, ki so nezakonito prestopili mejo s Hrvaško in nadaljevali pot naprej proti Italiji.

Litovcu so policisti odvzeli prostost in ga pridržali, o sumu kaznivega dejanja tihotapljenja tujcev, ki nimajo dovoljenja za vstop v državo, čez mejo, pa je policija obvestila preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo.

Migranti so izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito in so bili po zaključenem postopku odpeljani v azilni dom, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.