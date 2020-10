Prevažala sta 28 migrantov

Goriški finančni policisti so v prejšnjih dneh v sklopu dveh različnih intervencij aretirali dva tihotapca, ki sta z najetima voziloma v nesprejemljivih higienskih razmerah prevažala skupno 28 nezakonitih migrantov. Aretirana tihotapca sta zdaj v goriškem zaporu, kjer sta na razpolago sodnim oblastem.

Med rednim carinskim pregledom so finančni policisti pred dnevi pregledovali kombi s poljskimi registrskimi tablicami. Ko so od voznika zahtevali dokumente, se je ta vidno vznemiril. Policistom se je obnašanje ukrajinskega voznika zazdelo sumljivo, zaradi česar so kombi temeljito pregledali in ugotovili, da je voznik prevažal devet nezakonitih priseljencev. Nihče izmed njih ni imel identifikacijskih dokumentov ne papirjev, ki bi pričali o legitimnosti vstopa na ozemlje Evropske unije. Voznika so policisti tako aretirali zaradi omogočanja nezakonitega priseljevanja. Dva dni po omenjenem dogodku so policisti goriškega poveljstva naleteli na podoben primer. Tokrat je voznik bil bolgarske narodnosti, najeto vozilo pa tovornjak, v katerem je v hudih higienskih, zdravstvenih in varnostnih razmerah prevažal 19 pakistanskih državljanov, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Evropsko unijo. Vseh 28 migrantov so seveda identificirali in opravili zdravstvene preglede, vsi opravljajo obvezno obdobje karantene. Petnajst izmed 28 nezakonitih migrantov so italijanske oblasti na podlagi dogovora med državama vrnile slovenskim oblastem preko mejnega prehoda na Fernetičih.