Prevažali so 660 kilogramov žvečilnega tobaka

Goriški in videmski policisti so ob sodelovanju goriških finančnih stražnikov in koordinaciji goriškega javnega tožilstva nedaleč ovadili dva brata iz Pakistana z bivališčem v Nemčiji, stara 24 in 22 let, in dva afganistanska migranta, trenutno nastanjena v Gorici, ki so prevažali 660 kilogramov žvečilnega tobaka, na katerem so bila navodila za uporabo v nemščini in jeziku urdu. Do zasega je prišlo 25. julija. Takrat so policisti na državni cesti št. 56 med Vidmom in Gorico opazili kombi tipa Mercedes vito z nemško registrsko tablico, ki so ga za pregled ustavili v Ločniku. V kombiju so policisti našli tobak, vreden 30.000 evrov, in ga takoj zasegli, nakar so štiri migrante ovadili goriškemu sodišču.