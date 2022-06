Prevetritev v občinskem svetu

V goriškem občinskem svetu je prišlo do prevetritve, saj bo v njem skupno 18 novih obrazov – deset v vrstah desne sredine in osem med opozicijo. Potrjeni župan Rodolfo Ziberna bo računal na podporo 24 občinskih svetnikov; po šest svetnikov bodo imele stranki Bratje Italije in Naprej Italija ter Lista Ziberna; Ligo bo zastopalo pet svetnikov, dosedanja odbornica Arianna Bellan bo edina predstavnica stranke Mi z Italijo. V vrstah desne sredine bo občinski svetnik z najdaljšim stažem Francesco Del Sordi, ki je v občinski svet vstopil leta 1998, tako da ga čaka že šesti mandat. Poleg njega in Bellanove so bili po petih letih v vrstah desne sredine ponovno izvoljeni Chiara Gatta, Celestino Turco, Alessio Zorzenon, Cladia Beltrame (sicer Del Sordijeva žena, ki se je pred petimi leti odpovedala mestu v občinskem svetu), Fabrizio Oreti, Nicol Turri, Silvana Romano, Dario Obizzi, Luca Cagliari, Stefano Ceretta, Andrea Tomasella in Stefano Altinier. Med njimi bo župan po vsej verjetnosti izbiral člane svojega novega odbora, potem ko je že napovedal, da bo v upravno ekipo vključil upokojenega višjega občinskega uradnika Lucia Beltrameja.

V občinski svet so bili izvoljeni štirje županski kandidati – Laura Fasiolo, Pierpaolo Martina, Franco Zotti in Antonio Devetag. Demokratska stranka bo računala na štiri svetnike, med katerimi bo potrjeni Marco Rossi, dosedanji načelnik svetniške skupine. Na Listi Fasiolo sta bila na mestu občinskega svetnika potrjena Emanuele Traini in Sandi Feri; v občinskem svetu ostaja tudi Andrea Picco, poleg njega je bila na listi Noi, mi, noaltris Go! izvoljena še Eleonora Sartori. Slovenska skupnost se je na volitvah predstavila s svojo samostojno listo in v občinski svet izvolila le Walterja Bandlja, medtem ko bi imela skupno tri občinske svetnike, če bi v drugem krogu zmagala Laura Fasiolo.

Z zmago Rodolfa Ziberne si je lista Pierpaola Martine poleg izvolitve županskega kandidata zagotovila dve mesti v občinskem svetu; zastopala jo bosta Giulia Roldo in Riccardo Stasi, ki je bil pred petimi leti izvoljen na občanski listi Rodolfa Ziberne, vendar je zatem zapustil županovo koalicijo. Če bi v drugem krogu slavila Laura Fasiolo, bi Stasi ne bil izvoljen.