Pri petih projektih so zraven Slovenci v Italiji

Prejeli so 239 čezmejnih projektnih predlogov, ki so jih pripravile najrazličnejše organizacije s celotnega upravičenega območja, ki sega od Benetk preko Furlanije - Julijske krajine in zahodnega dela Slovenije do Ljubljane. Med poletjem so vse predloge temeljito pregledali in ocenili, tako da bo na koncu finančno podporo, skupno vredno 4,5 milijona evrov, prejelo 27 projektov - pri petih imajo nosilno vlogo organizacije slovenske narodne skupnosti v Italiji. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTSGO) in organ upravljanja programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 sta včeraj predstavila rezultate prvega razpisa sklada za male projekte GO! 2025, ki se je zaključil aprila in je bil oblikovan za podporo čezmejnim projektom v luči Evropske prestolnice kulture 2025.

Zraven tudi Slovenci v Italiji

Pri petih financiranih projektih izstopa vloga organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji. Kinoatelje je vodilni partner projekta Go Green Cinema, za uresničitev katerega so prejeli 198.522 evrov. Društvo Robida iz Topolovega si bo skupaj s svojimi projektnimi partnerji prizadevalo za ohranjanje krajevnih sadnih sort; prejeli so 170.000 evrov. S skupnim projektom, za katerega sta si zagotovila 199.260 evrov, sta se uspešno prijavila Kulturna domova iz Gorice in Nove Gorice. Dvojezične poljube, financirane s 142.249 evri, je predlagalo ciljno začasno združenje Projekt; sestavljajo ga krovni organizaciji SKGZ in SSO ter Unija Italijanov.

Projekt Ljubkina pot je posvečen spominu na goriško pesnico Ljubko Šorli. Vodilni partner projekta, pri katerem sodeluje Kulturni center Lojze Bratuž in za uresničitev katerega bo na voljo 197.956 evrov, je Forum slovanskih kultur. Vodilni partnerji ostalih projektov so najrazličnejše ustanove - od Fundacije Goriške hranilnice do občin Romans, Ajdovščina in Ronke, od Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda do tržaške judovske skupnosti, od Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina do frančiškanskega samostana na Sveti Gori. Med vodilnimi partnerji so tudi gorska skupnost iz Karnije, krožek Controtempo, združenje Movimento turistmo del vino in gledališče La Fenice iz Benetk.