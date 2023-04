Pri plačevanju najemnin lani pomagali 397 družinam

Iz leta v leto se veča število družin, ki imajo vse večje težave s svojim preživljanjem. Goriška občina jim pomaga na razne načine, tudi z subvencijami k plačilu najemnin.

Med lanskim letom so pri plačevanju najemnin pomagali 397 družinam, med katere so razdelili 509.685 evrov. Skupno so na goriški občini prejeli 430 prošenj, vendar so jih 33 zavrnili, ker so njihovi vlagatelji sočasno tudi prejemniki državljanskega dohodka. Ob zaključku preverjanja je goriška občina vrnila 17.879 evrov neizkoriščenega prispevka Deželi Furlaniji - Julijski krajini. Skupno je goriška občina imela na voljo 527.564 evrov, pri čemer je bilo 244.223 evrov državnega in 283.340 evrov deželnega prispevka.

Število prošenj zelo naraslo

Lani je v primerjavi z letom 2021 število prošenj po subvenciji k plačilu najemnine izredno naraslo. Pred dvema letoma so zagotovili pomoč 338 družinam, ki so jim skupno izplačali 434.064 evrov. Leta 2021 so ob zaključku preverjanj, v okviru katerih so skupno zavrnili 22 prošenj, Deželi Furlaniji - Julijski krajini vrnili 16.288 evrov neizkoriščenih sredstev.

Leta 2020 je bilo število družin, ki so jim pomagali s subvencijo k plačilo najemnine, še nekoliko nižje kot leta 2021. Pred tremi leti so skupno pomagali 305 družinam, medtem ko so prejeli 351 prošenj, Leta 2020 so med prosilci razdelili 505.779 evrov (občina je prispevala 88.342 evrov).

»V zadnjih letih se je kar nekaj družin znašlo v stiski, zato na občini zagotavljamo še več pozornosti zagotavljanju ustrezne socialne pomoči. V zadnjih letih predstavljalo polovico prosilcev pomoči italijanski državljani, medtem ko so v preteklosti prošnje za subvencije v glavnem vlagali tujci,« pojasnjuje pristojna občinska odbornica Silvana Romano, po kateri so med italijanskimi prosilci pomoči tako mladi kot starejši občani. Za pomoč zaprosi tudi marsikatera družina, ki v preteklosti ni imela težav s svojim preživljanjem. »Pomagati želimo čim večjemu številu občanov in družin v stiski,« poudarja Silvana Romano in zagotavlja, da so v proračun že vključili sredstva tudi za razpis za letošnje leto, medtem ko še ne vedo, koliko finančnih sredstev bo zagotovila deže