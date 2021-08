Projekt z arhitekturnega natečaja bo treba prilagoditi

Na območju Trga Evrope / Transalpina se v luči leta 2025, ko bo Nova Gorica z Gorico nosila naziv Evropska prestolnica kulture, obeta precej sprememb. Javnosti je že znano, da je na tistem območju med drugim predviden novi Epicenter – stavba, katere polovica bo stala na slovenski, polovica na italijanski strani. Na mednarodnem arhitekturnem natečaju, ki je bil razpisan z namenom, da se najde najboljšo rešitev, je lanskega septembra zmagal projekt italijanskega studia arhitektov Baglivo Negrini. Danes je jasno, da takšen projekt na sredini Trga Evrope ne more nastati, zato sta občini zmagovalni arhitekturni studio že pozvali, naj ga modificira. Obenem pa se novogoriška občina s Slovenskimi železnicami dogovarja o postavitvi mostu za pešce čez železniške tire in o zmanjšanju števila tirov za tovorni promet s tistega območja.

Zmagovalni projekt studia Baglivo Negrini je mednarodno žirijo prepričal na račun močnega in jasnega vizualnega učinka z vbočeno obliko. Projekt je namreč oblikovan kot mreža modulov pomične platforme, ki se dvigajo in spuščajo ter lahko postanejo bodisi sedeži, mize, trg ali oder.

»Izvedljivost glede te rešitve smo preverili na obeh straneh meje. Ugotovili smo, da projekt, kot je bil predlagan, ni izvedljiv. Z zmagovalci arhitekturnega natečaja smo se že sestali in pogovorili o potrebnih modifikacijah, na kar so tudi pristali. Sedaj smo v fazi priprave teh modifikacij,« je za Primorski dnevnik pojasnil novogoriški župan Klemen Miklavič. S stališča novogoriške strani, pojasnjuje župan, je projekt treba prilagoditi na račun poplavne varnosti. Tisto območje namreč sodi k poplavno ogroženemu delu mesta. Zelo verjetno je, pojasnjuje župan, da z izgradnjo odvodnika na Erjavčevi ulici, ki pravkar poteka v sodelovanju z Italijo, tisto območje ne bo več poplavno. Toda rešitev glede odvodnika se je pokazala šele letošnjo zimo, da je izvedljiva pa se je izkazalo šele pred kratkim. Študije o izvedljivosti projekta na Trgu Evrope pa so potekale že pred tem. Vsekakor pa bi ponovna presoja o poplavni ogroženosti tistega območja, ki jo morajo izvesti na republiški direkciji za vode, zahtevala nove projekte in seveda veliko časa. Česar pa Gorici nimata na pretek, saj mora biti gradnja na Trgu Evrope, kakršnakoli že bo, zaključena leta 2024.

Goriški župan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da originalni projekt ne bi bil izvedljiv tudi iz drugih razlogov: spomeniško varstvo na sredini trga namreč ne bi odobrilo gradnje, ki iz treh ulic, ki se stekajo na trg (Caprin, Foscolo in Luzzato, t.i. Fabianijev »trident«), zakriva veduto na secesijsko stavbo železniške postaje. Če vzamemo v obzir oba navedena zadržka, v središču Trga Evrope torej ne pod ne nad zemljo ni moč graditi. Podobne pogoje naj bi postavljale tudi Italijanske železnice, ki imajo v lasti območje na italijanski strani trga. Poleg tega bi postavitev takega objekta na tisto lokacijo pomenila žrtvovanje Vecchietovega mozaika, čemur pa so se mnogi zoperstavili. Mozaik je s svojim simbolnim pomenom namreč že postal značilnost in najbolj prepoznavna točka trga. »Pokritje ali premikanje mozaika seveda nista bili sprejemljivi možnosti,« poudarja Ziberna in pristavlja, da si je treba torej domisliti nov predlog proti severni ali južni strani trga ali drugače povedano, levo in desno od mozaika, gledano v smeri proti železniški postaji. »Razmišlja se o večnamenskem, morda prozornem objektu,« še razkriva župan Občine Gorica in pristavlja, da v bližini trga na italijanski strani iščejo tudi površine, kjer bi lahko uredili parkirišče.