Kot napovedano so se danes v Tržaški ulici v Gorici začela dela, zaradi katerih je promet po vpadnici speljan enosmerno v smeri mestnega središča. Zaradi del nastajajo zastoji od Ulice Duca D’Aosta vse do Štandreža, saj je tja preusmerjen ves promet proti Trstu. Dela naj bi trajala do 5. julija.