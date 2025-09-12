Proti Italiji prek Rebrnic morda tudi promet osebnih vozil

Dars preučuje možnost spremembe začasne prometne ureditve na odseku vipavske hitre ceste čez Rebrrnice, da bi bila ta v smeri Italije prevozna tudi za osebna vozila, je danes povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Ob tem je znova izpostavil nujnost vzdrževalnih del na avtocestnem omrežju, glede katerih so nekateri zaradi zastojev kritični.

S sprostitvijo odseka vipavske hitre ceste čez Rebrnice za osebna vozila bi po Ribičevih besedah razbremenili regionalno cesto. »Videti moramo, ali je to mogoče ali ne. Dogovori že potekajo, morda bomo izvedli poskusno enodnevno sprostitev. Naša skrb je predvsem varnost, saj moramo v primeru nesreče vsem pristojnim službam omogočiti, da kraj dosežejo v najkrajšem času,« je dejal v izjavi za medije ob robu današnjega tekmovanja v spretnosti manevriranja Darsovih plužnih vozil na Vranskem.

Na tem odseku vipavske hitre ceste namreč potekajo obsežna obnovitvena dela. Tovorni promet v smeri Italije zdaj poteka po enem pasu smernega vozišča proti Razdrtemu, tako da tranzit ni več preusmerjen na Fernetiče. Ves promet osebnih vozil je medtem preusmerjen na regionalno cesto, kar jezi lokalno skupnost.

Gneča nastaja tudi na nekaterih drugih delih slovenskega avtocestnega omrežja. Kot je poudaril Ribič, je ob takšnem številu vozil na cestah ni mogoče preprečiti, kar dokazujejo tudi razmere v nekaterih drugih državah, denimo Nemčiji, kjer je zastojev še bistveno več.