Nedelja, 15 februar 2026
Juventina OK, Zarja vse bolj tone, SloVolley KO

V odbojkarskem finalu deželnega pokala je SloVolley ZKB izgubil proti Pordenoneju

Jan Grgič |
FJK |
15. feb. 2026 | 20:50
    Primorec (na arhivski fotografiji) je prisilil vodilno Gradisco na delitev točk (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Sanvitese 3:0 (1:0)

Strelca: 44. Breganti, 47. Cocetta, 64. Breganti

Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Grion, Russian, Tuccia, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Hoti, Liut. Trener: Visintin.

PROMOCIJSKA LIGA

Trieste Victory Academy – Sistiana Sesljan 1:0 (0:0)

Strelec 55. Paliaga (TVA)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Greco, Politti, Disnan, Almberger, Francioli (E. Colja), Triglione (Crevatin), Volaš, Pizzignacco (Interlandi), D. Colja (Carnese). Trener: Sestan.

1. AMATERSKA LIGA

Turriaco – Sovodnje 2:2

Strelca za Sovodnje: Černe, Paravan

Sovodnje: Cassani, Mauri (A. Juren), Baldassi, Guastella (Faidiga), Feri, Paravan, M. Predan, Neskovič (Černe), Formisano (Visintin), L. Predan (Papais), M. Juren. Trener:: Černe-Lutman.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Romans 2:4

Strelec za Zarjo: Abatangelo 2

Zarja je izgubila pomembno tekmo v boju za obstanek.

3. AMATERSKA LIGA

ISM Gradisca – Primorec 1:1 (0:1)

Strelec za Primorec: 6. Poggio

Primorec: M. Persico, Čufar, Gjuzi, Succi, Furlan, A. Persico, Poggio (Merkuza), Žerjal (Di Donato), Savi, C. Pischianz, Moscolin (Kryeziu).

Primorec je iztrgal točko prvouvrščeni Gradisci, ki je uspela izenačiti v zadnjih minutah srečanja.

Pro-Secco – Vesna 1:4 (0:2)

Strelci: 15. avtogol, 41. Frangini, 51. Diawara (P), 84, Chitarro, 91. Chitarro

Vesna: E. Carli, Zuppa, Renar, Frangini, Čermelj, Udovicich, N. Pahor (Carro), Marchesan, Stefanato (Legiša), Lizza (Chitarro), Giovannini (Vidali). Trener: F. Jurincich.

ODBOJKA

FINALE DEŽELNEGA POKALA

Pordenone Volley – SloVolley ZKB 3:1 (25:21, 28:30, 25:15, 25:20)

Pordenone je osvojil pokalni naslov.

