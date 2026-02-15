Juventina OK, Zarja vse bolj tone, SloVolley KO

NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – Sanvitese 3:0 (1:0)
Strelca: 44. Breganti, 47. Cocetta, 64. Breganti
Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Grion, Russian, Tuccia, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Hoti, Liut. Trener: Visintin.
PROMOCIJSKA LIGA
Trieste Victory Academy – Sistiana Sesljan 1:0 (0:0)
Strelec 55. Paliaga (TVA)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Greco, Politti, Disnan, Almberger, Francioli (E. Colja), Triglione (Crevatin), Volaš, Pizzignacco (Interlandi), D. Colja (Carnese). Trener: Sestan.
1. AMATERSKA LIGA
Turriaco – Sovodnje 2:2
Strelca za Sovodnje: Černe, Paravan
Sovodnje: Cassani, Mauri (A. Juren), Baldassi, Guastella (Faidiga), Feri, Paravan, M. Predan, Neskovič (Černe), Formisano (Visintin), L. Predan (Papais), M. Juren. Trener:: Černe-Lutman.
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Romans 2:4
Strelec za Zarjo: Abatangelo 2
Zarja je izgubila pomembno tekmo v boju za obstanek.
3. AMATERSKA LIGA
ISM Gradisca – Primorec 1:1 (0:1)
Strelec za Primorec: 6. Poggio
Primorec: M. Persico, Čufar, Gjuzi, Succi, Furlan, A. Persico, Poggio (Merkuza), Žerjal (Di Donato), Savi, C. Pischianz, Moscolin (Kryeziu).
Primorec je iztrgal točko prvouvrščeni Gradisci, ki je uspela izenačiti v zadnjih minutah srečanja.
Pro-Secco – Vesna 1:4 (0:2)
Strelci: 15. avtogol, 41. Frangini, 51. Diawara (P), 84, Chitarro, 91. Chitarro
Vesna: E. Carli, Zuppa, Renar, Frangini, Čermelj, Udovicich, N. Pahor (Carro), Marchesan, Stefanato (Legiša), Lizza (Chitarro), Giovannini (Vidali). Trener: F. Jurincich.
ODBOJKA
FINALE DEŽELNEGA POKALA
Pordenone Volley – SloVolley ZKB 3:1 (25:21, 28:30, 25:15, 25:20)
Pordenone je osvojil pokalni naslov.