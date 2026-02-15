»Bilo je enkratno doživetje ...«

Italijanska alpska smučarka Federica Brignone je nova olimpijska prvakinja v veleslalomu. Pri 35 letih je v Cortini d'Ampezzo združila naslova olimpijske prvakinje v superveleslalomu in veleslalomu, lani je osvojila naslov svetovne prvakinje v veleslalomu. Slovenka Ana Bucik Jogan je odstopila v drugi vožnji.

Caterina Sinigoi je z zaostankom 6,96 sekunde končala na 31. mestu. Bila pa je najboljša Slovenka, saj je Ana Bucik Jogan odstopila v drugi vožnji. »Sem res super zadovoljna. Ko sem prečkala ciljno črto, se mi je spustila solzica. Olimpijske igre so za vsakega športnika nekaj posebnega, tako da sem resna ponosna, da sem danes tekmovala tu v Cortini. Proga je bila zelo dobra, pogoji zelo dobri, zelo lep dan. V drugi vožnji je bila proga bolj načeta, ampak ni bilo večjih težav. S smučanjem sem zadovoljna, tehnično je bil spust dober. Zmanjkalo mi je malo hitrosti, a vseeno zelo pozitivno. Prepričana sem, da to hitrost izboljšam in jo dodatno pridobim. Bilo je res enkratno doživetje,« je po nastopu povedala 22-letna nabrežinska smučarka, članica slovenske reprezentance.

V sredo bo v Cortini na sporedu še slalomska preizkušnja. Na tej bodo nastopile štiri Slovenke, Bucik Jogan, Sinigoi in Tomšič se bo pridružila še ena olimpijska debitantka Lila Lapanja.