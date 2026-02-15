Startna lista 27. Sovodenjskega pusta

Danes, 15.februarja, bo na sporedu 27. Sovodenjski pust. Sprevod se bo začel ob 14. uri, po povorki bo nastopila skupina Happy Day, sledilo bo nagrajevanje pod ogrevanim šotorom.
Na čelu povorke bo igrala godba Viktor Parma iz Trebč. Sledili bodo:
1. Pustna skupina Ferlugi-Piščanci – Trst – Duhoviti duhovi
2. Mati Pel Carneval – Tržič – Demoghe un taio (Zadosti nam je)
3. Društvo žena Bilje – Biljenska vas – Biljenska mlaka
4. VOZ Pustna skupina Slivno – Dobrodošli
5. KD Skala – Gabrje – Aladin, reši ta kažin
6. VOZ KD Sovodnje – Zdej nočemo fantažmou, fešta je končala, ma upmo, d ta energija bo ostala
7. Pustna skupina Šempolaj – Smo ljpi ku ruožce!
8. VOZ KD Briški grič– Števerjan – Papige “blu” in čarobni Karnival v Riu
9. SKD Vesna – Križ – 3000 b’rvincov u r’t m’ršj’rju
10. VOZ KD Oton Župančič – Štandrež – Štanderfest: zlata pena zlata cena
11. Mladinski krožek Prosek-Kontovel – Wžgi dušo, ne samo žarnico
12. VOZ SŽKD Timava– Medjevas-Štivan – Na Olimpiadi poskrbi Frozen
13. RKD Poljane – So mlini in mlini
14. Turistično društvo Cerje-Opajski pust – Opatje Selo – Lučke od ledrikovce
15. VOZ Pustna klapa Praprot – Ma ta most?
16. KD Sabotin – Štmaver – Navijamo za mir
17. Pustna skupina Trebče – Trebče v barvah
18. VOZ SKRD Dob – Doberdob – KRAS 3000- futuristične zverine