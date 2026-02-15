Sovodenjski pust na Facebook strani PrimorskiD

V Sovodnjah odštevajo minute do začetka 27. pustnega sprevoda. Na čelu povorke, ki se bo začela ob 14. uri, bo korakala godba Viktor Parma iz Trebč, sledili bodo pustna skupina Ferlugi-Piščanci iz Trsta - Duhoviti duhovi, Mati Pel Carneval iz Tržiča - Demoghe un taio (Zadosti nam je) in društvo žena iz Bilj - Biljenska mlaka. Na četrtem mestu startne liste je voz iz Slivnega - Dobrodošli, na petem pa skupina društva Skala iz Gabrij - Gabrje – Aladin, reši ta kažin. Za njima bodo sprevod oblikovali voz Kulturnega društva Sovodnje – Zdej nočemo fantažmou, fešta je končala, ma upmo, d ta energija bo ostala, pustna skupina Šempolaj – Smo ljpi ku ruožce!, voz kulturnega društva Briški grič in Števerjana – Papige “blu” in čarobni Karnival v Riu in društvo Vesna iz Križa – 3000 b’rvincov u r’t m’ršj’rju.

V drugo polovico sprevoda bo uvedel voz društva Oton Župančič iz Štandreža – Štanderfest: zlata pena zlata cena, nato bo čas za mladinski krožek Prosek-Kontovel – Wžgi dušo, ne samo žarnico, za voz društva Timava iz Medjevasi in Štivana – Na Olimpiadi poskrbi Frozen in skupino društva Poljane – So mlini in mlini. Kot štirinajsti bodo startali člani turističnega društva Cerje - Opajski pust z Opatjega sela – Lučke od ledrikovce, petnajsti bo voz iz Praprota – Ma ta most?. Sledila bosta društvo Sabotin iz Štmavra - Navijamo za mir in pustna skupine Trebče – Trebče v barvah. Sprevod se bo zaključil z vozom društva Dob iz Doberdoba - Kras 3000- futuristične zverine, ki se bo po osrednji sovodenjski ulici podal kot osemnajsti.

