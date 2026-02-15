VREME
Nedelja, 15 februar 2026
Milan Cortina 2026

Nika Prevc osvojila še bron za cel komplet medalj

Na veliki skakalnici se je uvrstila na tretje mesto

STA |
Predazzo |
15. feb. 2026 | 20:51
    Nika Prevc osvojila še bron za cel komplet medalj
    Nika Prevc na današnji tekmi (ANSA)
Slovenska junakinja Nika Prevc je na veliki skakalnici v Predazzu osvojila še svojo tretjo kolajno teh olimpijskih iger. Po srebru na manjši skakalnici in zlatu na tekmi mešanih ekip je 20-letnica za popoln komplet osvojila še bron. Še drugi olimpijski naslov je pripadel Norvežanki Anni Stroem, ki je zmagala že na srednji skakalnici.

Norveška je slavila dvojno zmago, za Stroem se je uvrstila Eirin Kvandal.

V finalu sta tudi preostali dve slovenski finalistki dobro nastopili. Nika Vodan je naredila zelo dober skok in z nasmehom olimpijsko tekmo končala znotraj prve deseterice na devetem mestu, Maja Kovačič pa je bila 19.

Skakalni spored teh iger se bo končal v ponedeljek, ko je na sporedu superekipna tekma parov. Slovenske barve bosta zastopala dvakratni olimpijski prvak na teh igrah Domen Prevc in Anže Lanišek, ki je prav tako osvojil eno zlato odličje kot član mešane ekipe, ki je ubranila naslov.

