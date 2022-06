Prva etapa bo čezmejna

Prva etapa 28. kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Novi Gorici. Start bo v sredo, 15. junija, ob 12.45 na Bevkovem trgu, karavana približno 150 kolesarjev se bo nato podala čez mejo v Gorico, od tam v Števerjan in nato naprej v Brda. Cilj prve etape v dolžini dobrih 160 kilometrov bo v Postojni. Nova Gorica, ki se je doslej že izkazala kot zelo gostoljubna destinacija za takšne dogodke, tudi tokrat pripravlja pester spremljevalni program, ki se bo začel že v petek in zaključil na dan dirke.Nova Gorica si je namreč po lanskem nazivu Naj gostitelj dirke Po Sloveniji (gostila je cilj 4. etape), prislužila letošnjo organizacijo starta. Skupaj z organizatorji dirke so se v Novi Gorici odločili, da jo po dolgih letih spet popeljejo čez državno mejo.

Start dirke bo tako z novogoriškega Bevkovega trga, od koder se bodo Tadej Pogačar, Jan Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak in njihovi tekmeci iz 22 ekip, ki bodo prišle z vseh kontinentov sveta, pognali po novogoriških ulicah mimo Trga Evrope do solkanskega mejnega prehoda, kjer bo t. i. kilometer 0 oziroma uradni začetek dirke. Ta se bo nadaljevala po Svetogorski in drugih goriških ulicah do Oslavja in Števerjana (o zaporah cest v obeh občinah bodo odločali na jutrišnjem sestanku na prefekturi) ter nato v Brda, od tam pa še v Kanal, Tolmin, Idrijo, čez Črni vrh do Ajdovščine in nato čez Rebernice do cilja v Postojni.

V Novi Gorici pripravljajo kup spremljevalnih prireditev, od BMX »furanja« v skate parku do družinskega kolesarjenja, čistilne akcije Borderless Tour trase, posveta na temo Šport invalidov, prireditve Športnik Goriške do Borderless Tour koncerta skupine Joker out, ki bo na Bevkovem trgu potekal na predvečer dirke ob 21. uri.Dogodek bo v Novi Gorici prinesel tudi nekaj popolnih zapor cest in parkirišč. Popolna zapora parkirišč bo pri Okrožnem sodišču, in sicer od ponedeljka, 13. junija, od 5. ure, do srede, 15. junija, do 15. ure. Za banko Intesa Sanpaolo in pred SNG Nova Gorica bo popolna zapora parkirišč od ponedeljka od 23. ure do srede do 17. ure. Pred Mestno občino Nova Gorica ne bo možno parkirati od torka od 17. do srede do 15. ure. Na Kidričevi ulici bo zapora bočnih parkirišč od torka od 22. ure do srede do 15. ure.

Popolna zapora Kidričeve ulice bo od krožišča z Erjavčevo ulico do uvoza pri banki Nova KBM v sredo od 6. do 15. ure in od uvoza pri omenjeni banki do križišča Kidričeve ulice z Vojkovo cesto v sredo od 10. do 15. ure.»Naš cilj je postati raj za kolesarjenje,« poudarja novogoriški podžupan Simon Rosič. Mesto je lani poleg omenjenega dela etape dirke Po Sloveniji gostilo tudi del etape Gira d’Italia. »Lani je Giro zavil k nam, letos bo dirka zavila v Italijo,« dodaja Rosič. »Počaščena sem, da bo slovenska kolesarska dirka prišla tudi k nam v Števerjan, vesela sem, da nas jemljete v poštev,« se priložnosti za dodatno prepoznavnost občine veseli županja Števerjana, Franka Padovan. Podobnih misli je tudi goriški podžupan Stefano Ceretta, ki se je organizatorjem zahvalil za to, da so izbrali Novo Gorico in Gorico. Dirka Po Sloveniji je sicer doslej sicer že nekajkrat prestopila mejo z Avstrijo, Hrvaško in Italijo.

V promocijo dogodka so se pred dobrim mesecem dni vključili tudi na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Direktorica Erika Lojk poudarja, da takšni dogodki veliko pripomorejo v prepoznavnosti destinacije, kamor pritegnejo veliko obiskovalcev To pa se pozna tudi pri povečanem številu nočitev pred in po dirki. »Nova Gorica je lani postavila visoke standarde, ko je osvojila naziv za najboljšega gostitelja dirke Po Sloveniji. Tudi letos pripravlja bogat spremljevalni program, ki je povezan z rdečo nitjo: zeleno barvo. Zelene vrednote ali »Fight for Green« so tudi vrednote, ki jih promovira kolesarska dirka Po Sloveniji. To ni le športni projekt, ampak je tesno povezan s turizmom in promocijo destinacij, ki sodelujejo,« poudarja Bogdan Fink, organizacijski direktor kolesarske dirke Po Sloveniji.

Trasa dirke je sicer razdeljena na pet etap, ki skupno merijo okoli 800 kilometrov. Prva se začne v Novi Gorici in zaključi v Postojni, sledijo še Ptuj – Rogaška, Žalec – Celje, Laško – Velika Planina in Vrhnika – Novo Mesto.