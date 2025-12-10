Huda delovna nesreča v gozdu usodna za 68-letnika

Včeraj je okoli 16. ure policija prejela obvestilo o hudi delovni nesreči med sečnjo lesa na območju med Grgarjem in naseljem Zagora. Na 68-letnega moškega, ki je sam opravljal sečnjo lesa za lastne potrebe v gozdu, nekaj sto metrov stran od lokalne ceste Grgar-Ravnica, je padlo drevo in ga hudo poškodovalo. Poškodovanega so kasneje našli sorodniki, ki so na kraj poklicali reševalce. Zdravstveno osebje ZD Nova Gorica ga je na kraju poskušalo oživljati, vendar je bilo oživljanje neuspešno. Kasneje je na kraju smrt uradno potrdila še zdravnica. O dogodku so obvestili tudi dežurno okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča. Glede na dosedanje ugotovitve je policija tujo krivdo izključila in bo o vseh ugotovitvah pisno obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.