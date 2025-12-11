Z ledeniki izginjajo zaloge pitne vode

Svet danes zaznamuje mednarodni dan gora. Tema letošnjega dne je »Za vodo, hrano in preživetje v gorah in drugod so pomembni ledeniki«. Z izginjanjem ledenikov se zmanjšujejo zaloge pitne vode, v višjih legah se drastično zmanjšuje permafrost, posledično se pojavlja vprašljivost varnosti visokogorske planinske infrastrukture, opozarjajo v Planinski zvezi Slovenije.

»V luči podnebnih sprememb ne moremo spregledati izginjanja ledenikov, skalnih podorov in stalno padajočega kamenja ter ekstremnih sušnih obdobij, ki se dinamično izmenjujejo z močnimi padavinskimi dogodki. Posledice so drobirski tokovi in zemeljski plazovi s hudournimi poplavami v dolinah pod gorami,« je v poslanici ob mednarodnem dnevu zapisal podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Martin Šolar.

Kot je izpostavil, se z izginjanjem ledenikov zmanjšujejo zaloge pitne vode, morensko površje postaja vse bolj nestabilno, v višjih legah se drastično zmanjšuje permafrost in zato se pojavlja velika vprašljivost stabilnosti in varnosti visokogorske planinske infrastrukture. »Odseki nadelanih poti, nekatere koče ali bivaki morda niso več varni,« je opozoril.

Poseben izziv je po njegovih besedah tudi vse večje pomanjkanje vode, ki je potrebna za obratovanje planinskih koč. »Vode je manj, teoretično bo manj tudi onesnaženih odpadnih voda, kar pa nas ne sme zaustaviti pri iskanju učinkovitih rešitev pri izpustih v kočah,« je pristavil.

Posledice podnebnih sprememb so torej tudi izziv za upravljanje planinske infrastrukture, je podčrtal.

Kot je še izpostavil Šolar, gorski ekosistemi pokrivajo dobro četrtino vsega kopnega na Zemlji in so dom za več kot polovico vseh vrst na planetu, pomen gora pa tako ni vezan le na cilj in motiv za osvajalce »nekoristnega sveta«.

»Z odgovornim odnosom do gora, zavedanjem posledic podnebnih sprememb ter obzirnim obiskom in ravnanjem lahko pomagamo k zmanjševanju pritiskov na naravo v gorskem svetu. Podnebnih sprememb in krčenja ledenikov verjetno ne moremo zaustaviti, lahko pa prispevamo k razumevanju in širjenju zavesti pri letošnji osrednji temi mednarodnega dneva gora,» je poudaril.

Podobno je v izjavi za italijansko tiskovno agencijo Ansa dejal meteorolog Mattia Gussoni. »Tudi Alpe dramatično čutijo posledice podnebne krize: ledeniki izgubljajo na masi in se krčijo vedno hitreje, permafrost se degradira, kar ogroža dobavo vode nižinam. Obenem se veča nevarnost plazov in poplav,« je opozoril.