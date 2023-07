Prve analize potrjujejo, da je »kriva« Cerknica

Prve analize vzorcev vode iz Soče potrjujejo, da je motnost reke, ki so jo opazili v prejšnjih dneh, posledica hude poplave, ki jo je pretekli četrtek na Cerkljanskem povzročila reka Cerknica, ki je sprala glinene plasti, ki so končale najprej v Idrijco, zatem pa še v Sočo. Vest je včeraj sporočil deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, potem ko sta si deželna agencija za okolje Arpa in slovenska agencija za okolje Arso izmenjali informacije. Laboratorijske analize so namreč ugotovile prisotnost peska v vodi in odsotnost organskega materiala. Arpa bo poročilo o prvih rezultatih posredovala Deželi FJK, Občini Gorica in gozdni službi, vsekakor ohranjajo pozornost, je zapisal Scoccimarro. Že v torek je predsednik Ribiške družine Tolmin Aljoša Križnič za naš dnevnik dejal, da je za motno vodo najbrž kriva ujma na Cerkljanskem.