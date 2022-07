Prvenstvo se bliža, Juventina upa v čudež

Če se v prihodnjih mesecih ne bo zgodil čudež, štandreška Juventina v prihodnji sezoni ne bo mogla igrati svojih tekem na domačem igrišču. Za nastop v elitni ligi, v katero je napredovala, mora igrišče namreč zadostovati določenim pogojem: imeti mora predvsem ustrezno razsvetljavo, ki je igrišče v Štandrežu trenutno nima. Vodstvu društva Juventina je bila sicer večkrat obljubljena, zato so računali, da jo bodo dobili pravočasno – do začetka prvenstva.

»Za razsvetljavo se borimo že več let. Goriškega župana in odbornika za šport smo večkrat opozorili, da to potrebujemo. Po napredovanju v elitno ligo sta nam tako takratni odbornik Stefano Ceretta kot župan Rodolfo Ziberna zagotovila, da bomo do začetka prvenstva imeli vse potrebno za igranje. Do zdaj pa še nič,« pravi predsednik Juventine Marco Kerpan.

V teh dneh je bil Kerpan v stiku z občinskimi uradi za infrastrukturna dela, kjer se je pozanimal, v kakšni fazi postopka so dela. »Pripravili smo pismo, v katerem poudarjamo, da po napredovanju v elitno ligo obvezno potrebujemo igrišče, ki izpolnjuje določene pogoje. Na tehničnem uradu so nam povedali, da je celoten projekt za novo razsvetljavo odobren, vendar nimajo še izvajalca del. V najboljšem primeru bomo novo razsvetljavo mogoče dobili ob koncu tega leta,« pravi Kerpan. V tem obdobju so zaradi povišanja cen, pomanjkanja surovin in drugih dejavnikov zamude z infrastrukturnimi deli kar pogoste, kot smo na Primorskem dnevniku že poročali. Okužbe s koronavirusom in poletni dopusti imajo tudi svoje posledice.