Pust vse bolj »spleten«

Pustno društvo Karnival ima novo spletno stran, ki jo bodo v prihodnjih mesecih obogatili z obsežnim fotografskim gradivom. »Stopili smo v stik z družinama Vilka Fajta in Rema Devetaka, ki sta nam podarili svoje fotografije o sovodenjskem pustu. Zlasti Devetak je imel v svojem arhivu veliko posnetkov in tudi izrezanih časopisnih člankov o štirinajstih povorkah. Iz srca se zahvaljujemo njunima družinama za pomoč,« poudarja Karnivalova predsednica Karin Tommasi in pojasnjuje, da so številne fotografije dali na razpolago tudi člani Skupine75, s katerimi sodelujejo že vrsto let. »Začetno smo mislili, da bi s fotografijami postavili razstavo, vendar smo se naposled odločili, da jih raje objavimo na spletni strani, saj si jih bo tako lahko ogledalo večje število ljudi,« pravi Tommasijeva in pojasnjuje, da bodo fotografije na razpolago na spletu v prihodnjih tednih, saj je z njihovo digitalizacijo in urejanjem kar nekaj dela. »V društvu bomo razmislili, ali bi lahko najlepše posnetke objavili tudi v brošuri; odločili se bomo v prihodnjih mesecih,« pravi Karnivalova predsednica in pojasnjuje, da bodo spletno stran v prihodnje opremili z nekaj novimi vsebinami; ob zgodovini društva in fotografskem arhivu bodo na voljo tudi informacije o novem projektu za ohranjanje tradicionalne pustne dediščine, ki ga ravnokar začenjajo izvajati. Pri oblikovanju spletne strani je društvu priskočil na pomoč Luca Boškin, ki že leta sodeluje s Karnivalom; pri delu mu je pomagala tudi žena Alice Paviotti. Nastajanju spletne strani sledi tudi Karnivalova odbornica Romina Cijan, ki bo skrbela tudi za Facebook stran.

