Racman ne priznava krivde

Na Okrožnem sodišču v Kopru se je včeraj s predobravnavnim narokom začelo sojenje poslovnežu Sergeju Racmanu v zadevi Marina. Po prebrani obtožnici je Racman povedal, da ne priznava krivde za očitana kazniva dejanja. Kazenski postopek zoper Racmana je sodišče združilo s kazenskim postopkom ostalih obtoženih, zoper katere so narok že opravili. Racman je bil iz naroka za ostale obdolžene izvzet in se zanj opravlja posebej, saj je bil na begu in novembra lani iz Kanade izročen Sloveniji.

Tožilka specializiranega državnega tožilstva Maja Veber Šajn v obtožnici Racmanu očita, da je skupaj s soobtoženimi prek družbe Cratos obvladoval klub Marina, v katerem naj bi skupaj z ostalimi organiziral, vodil in nadziral prostitucijo v klubu Marina na Ajševici pri Novi Gorici. V petih letih naj bi bilo v klubu več kot 400 žensk žrtev prostitucije, klub pa naj bi po mnenju tožilstva obiskalo več kot 148.000 moških. Družba Cratos naj bi si tako pridobila več kot 21 milijonov evrov premoženjske koristi.

Tožilka je sicer sodišču predlagala, naj ponovno odloči o že izločenih dokazih iz sodnega spisa. Izločitev je dosegla obramba ostalih obtoženih v prejšnjih predobravnavnih narokih, ko je sodišče sledilo predlogom njihove obrambe.

Racmanova odvetnica Martina Žaucar Hrovatin je temu nasprotovala, saj gre za združen postopek Racmana z ostalimi, ter predlagala izločitev še nekaterih drugih dokazov. Med njimi so tudi dokazi, pridobljeni s tajnim delovanjem policije. Obenem je Racmanov zagovornik predlagal zaslišanje vseh deklet, ki naj bi bile domnevne žrtve prostitucije.

Sodnica Tatjana Pavlovec, ki bo predsedovala sodnemu senatu v tem sodnem postopku, bo o morebitnih dodatnih dokaznih predlogih ali izločitvi dokazov po predlogu zagovornikov še odločala. Prav tako datum začetka sojenja v aferi Marina še ni znan.