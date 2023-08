Radi bi rešili iztrebljeno jerebico

V Sloveniji konec leta 2021 nikjer v naravi ni bilo več mogoče naleteti na jerebico, ki bi bila vzgojena v naravi in ne umetno. Izginile so s Šentjernejskega polja, Ljubljanskega barja, Krasa in iz Vipavske doline. »Umetno vzgojeni primerki živali običajno ne predstavljajo realne možnosti za vzpostavitev nove populacije, zato je skrajni čas, da nekaj storimo za ohranitev jerebice. V nasprotnem primeru bodo izginile vrste, ki se v naravi nikoli več ne bodo ponovile. In če jerebice ne bomo ohranili zdaj, bo to velika zamujena priložnost,« je prepričan Ljubo Mohorič, ki si v sklopu študijskega krožka Jerebice v Vipavski dolini Ljudske univerze Ajdovščina prizadeva za ponovno reintrodukcijo teh ptic. Njihova prizadevanja podpirajo na Darsu in na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Prvih sedem piščančkov

V Jerebičjem dolu, ki se nahaja ob reki Vipavi pod Zemonom, so se v prejšnjih tednih razveselili sedmih jerebičjih malčkov, ki so se v naravi izvalili staršem, ki so jih člani študijskega krožka Jerebice v Vipavski dolini naselili na približno 600 kvadratnih metrih zemljišča. Slednjega so vzeli v najem, tu pa ni ne duha ne sluha o ekstenzivnem kmetijstvu. »Za te jerebice smo vzeli denar iz lastnega žepa. En par je prišel iz Italije, en par od zasebnega gojitelja z Ljubljanskega barja, en par pa iz Beltincev, kjer jih tudi gojijo. Naše vzgajališče je trenutno edino vzgajališče v Sloveniji za ponovno reintrodukcijo te vrste,« pravi Ljubo Mohorič. Na Ljudski univerzi Ajdovščina so ocenili, da je glede na ugodno geografsko lego Vipavske doline reintrodukcija jerebice tu bolj smiselna kot v drugih predelih Slovenije. Menijo tudi, da mora biti ponovna naselitev katerekoli vrste predvsem dejanje družbe in posameznikov ter da je to pravzaprav edini možen način ponovne vzpostavitve populacije v okolju, kjer je bila nekoč iztrebljena.