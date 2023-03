»Ramazan ogroža zdravje otrok«

Zdravstven, pedagoški in vzgojni problem. Takšna je po mnenju tržiške županje Anne Cisint praksa ramazana pri otrocih, ki obiskujejo tržiške osnovne šole.

O »zdravstveni škodi« in »škodi za pravilno delovanje vzgojnega sistema« je Cisint včeraj pisala ministru za izobraževanje Giuseppeju Valditari, vodji deželnega šolskega urada Danieli Beltrame in predsedniku Dežele FJKMassimilianuFedrigi. »Nekateri starši in učitelji so me opozorili na razmere, ki ogrožajo zdravje otrok in zadajajo nesprejemljive vzgojne rane v osnovnih šolah v Tržiču in ki so vezani na prakse ramazana,« je zapisala v pismu. Preverjanja občinskih uslužbencev so potrdila te razmere, je še dodala. Opozorila je na zdravstveni vidik posta, ki »v podaljšani obliki, tudi s prekinitvami, lahko ima negativne posledice, predvsem v šibkejših osebah, saj lahko spremeni količino rastnega hormona, zniža pozornost in poveča apatijo«. Spoštovanje verskih navad, je še dodala, ki mora biti zajamčeno za vsako vero, ne more biti opravičilo v primeru krhkih in nezavednih subjektov, kot so mladoletni, je še dodala.

V zvezi z vzgojno platjo je še opozorila na »marginalizacijo«, ki so je bili deležni otroci, ki so se postili. Po županjinih besedah so ti otroci sedeli pri eni mizi v jedilnici, medtem ko so ostali otroci uživali svoj obrok. Šlo je za »dvojno čustveno travmo«, saj so tako eni kot drugi občutili nelagodje, je zapisala. Mimo morebitnih ukrepov same občine, je zapisala, je želela pristojne opozoriti na te razmere.