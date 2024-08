Raziskovali bodo kraške pojave v Črni gori

Tudi goriški jamoslovci se pripravljajo na evropsko prestolnico kulture. Za naslednje leto snujejo namreč celo vrsto znanstvenih dogodkov, ki ciljajo na promocijo našega prostora. S tem namenom bo leta 2025 Gorica gostila tudi posebno čezmejno speleološko konferenco, kjer bo govor o ekspediciji v Črno goro, na katero se bo čez dva tedna odpravilo 13 speleologov in o kateri so spregovorili na včerajšnji tiskovni konferenci.

Neraziskana kraška cona

Nedaleč od glavnega mesta Podgorice, na meji med Črno goro in Albanijo, blizu Kosova in Srbije, obstaja še precej obširno, neraziskano kraško območje, ki je vzbudilo zanimanje vodje odprave Lorenza Marinija, svetnika jamske komisije Eugenio Boegan iz Trsta. »Gre za območje, ki je po ocenah Marinija bogato s kraškimi pojavi, ki so malo poznani,«je dejal predsednik društva Seppenhofen Maurizio Tavagnutti. Lorenzo Marini je te kraje že obiskal in določil predel, ki bo predmet raziskovanja speleologov. Ekspedicijo organizira društvo Seppenhofer pod pokroviteljstvom Občine Gorica in goriškega Lions Club Host ter v sodelovanju z goriškim klubom Unesco in italijansko geografsko družbo (Società geografica italiana). Odprave v Črno goro se bo udeležilo skupno trinajst raziskovalcev, od katerih so štirje kolegi člani jamarske skupine CAI-SEM iz Milana, speleološkega kluba Orobicoiz Bergama ter združenja Alpverein iz Beljaka. Cilj odprave je na kraju opraviti različne raziskave. »Naša velika prednost je v tem, da orodje in aparature že imamo in jih bomo prinesli od doma,«je pojasnil Tavagnutti. Izvedli bodo natančne preiskave in topografski pregled morebitnih neraziskanih jam, v katerih bodo merili lastnosti zraka in prsti:temperaturo, kislost, količino CO2, predvsem pa prisotnost naravnih plinov, tj. radona. Raziskovali bodo kraške pojave tudi na površju, obenem pa zbirali geološke podatke ter merili morebitno prisotnost radona in radioaktivnosti. »Goriški speleologi so bili med prvimi, ki so začeli meriti in raziskovati o naravnih plinih v jamah in o radioaktivnosti,« je še dejal predsednik jamarskega društva, ki so ga ustanovili v Gorici 25. novembra 1978. Dolgoletno delovanje jamoslovcev je posebno pohvalil župan Rodolfo Ziberna in izrazi ponos. »Pomembno je površje, toda tudi to, kar je pod njim,«je dejala goriška odbornica za EPK Patrizia Artico in dejala, da taki projekti bogatijo celo skupnost. Izrazila je željo, da bi se v prihodnosti organiziralo tudi sprehode po goriškem podzemlju za turiste.

