Razlike med spoloma ostajajo, ženske pa si vse bolj utirajo svojo pot

Tako kot je v zadnjih letih že običaj, bodo tudi letos ob 8. marcu potekale zabave, večerje in druge dejavnosti, na katere vabijo izključno ženske. Ob mednarodnem dnevu žensk jim tudi ponujajo posebne popuste ali pa brezplačne vstopnice za ogled kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Tako tudi v Gorici, kjer nudijo na primer prost vstop v muzeje in druge kulturne ustanove.

Kaj pa ženske v resnici pričakujejo od sodobne družbe, kakšne so težave in kakšne potrebe, smo ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk pokramljali s tremi goriškimi Slovenkami - vinarko, inženirko in podjetnico -, ki so prijazno pristale na pogovor in z bralci Primorskega dnevnika delile svoje poglede.

Ženske se razdvajajo

»Še vedno obstajajo velike razlike med spoloma, tako na delovnem mestu kot drugod. Urniki vrtcev in šol niso združljivi z urniki navadne službe. V Italiji imamo s tem v zvezi velike težave. Saj je odvisno tudi od podjetja do podjetja, ponekod pa so res rigidni in starokopitni. Tudi zaradi tega sem se zaposlila v Sloveniji. Občutek dolžnosti do skrbi za otroke in za družino pa še vedno bremeni predvsem ženske, ki se še razdvajamo med družino in službo. To pa povzroča tudi težjo mentalno obremenitev,« je povedala Ivana Nanut, ki je zaposlena kot inženirka pri ajdovskem letalskem podjetju Pipistrel, prepričana pa je, da si je treba pravico do službe še izboriti.

»Ko družba ni v pomoč družini, s tem ni v pomoč predvsem ženski«, se je strinjala vinarka z Oslavja Mateja Gravner. Tudi jezik, ki ga uporabljamo v svojem vsakdanu, je zelo moško naravnan, je še pristavila sogovornica, ki je prepričana, da bi bilo treba opustiti zastarele sheme, po katerih osebam pripisujemo moške oziroma ženske lastnosti, v prvem primeru pa gre v glavnem za hrabrost in moč, v drugem za značilnosti, kot sta šibkost in občutljivost.

»Čist marketing,« je glede ponujanja brezplačnih storitev ob 8. marcu dejala podjetnica Tjaša Dornik, ustanoviteljica svoje oblikovalske blagovne znamke in tudi nove spletne aplikacije. Za pravo spremembo v družbi je treba stopiti konkretno in odločno ter se znati postaviti zase, še posebej v službenih vodah pa je treba gledati na sposobnost človeka, ne pa na spol, je prepričana podjetnica.

Sicer so naše sogovornice opazile tudi pozitiven trend naraščanja števila žensk, ki zasedajo vodilne položaje, in splošen porast njihove prisotnosti na področjih, s katerimi se same ukvarjajo.

Dokazati morajo več

»Rekla bi, da je ženska prisotnost v vinarstvu precej narasla, v primerjavi s časom, ko sem se jaz začela s tem ukvarjati. Sicer se slika razlikuje, če gledamo na različne sektorje znotraj te panoge, tako kot tudi na različne dele zemljevida,« je povedala Mateja Gravner. V italijanski restavraciji bomo lažje naleteli na moškega pokuševalca vin, medtem ko v tujini ni opaziti večjih razlik med spoloma, je pojasnila vinarka, ki se v domačem podjetju ukvarja s trženjem in komuniciranjem na številnih vinskih trgih. Ženska prisotnost je močnejša v prodaji in agencijah za komunikacijo, še vedno pa je na vodilnih položajih veliko več moških.

V službi in izven nje pa ni naša sogovornica nikdar začutila prave diskriminacije. »Res pa je, da moraš večkrat dokazati to, kar si in kar znaš, zato da te drugi jemljejo resno,« je pristavila. V kmetijstvu je med drugim še živo prepričanje, da gre za težko delo, ki ga ženska ne zmore. »Smo pa v letu 2025 in tehnologija nam je v pomoč,« pravi vinarka.

»Težko bom rekla, da se veliko žensk ukvarja z mojim področjem. V poslopju, kjer delam, je zaposlena le še kolegica. Na sestankih sem večkrat edina, mislim pa, da je nasploh trend ženske prisotnosti kar pozitiven,« je povedala Ivana Nanut in se spomnila, da je bilo v času, ko je obiskovala fakulteto v Ljubljani, med tristo študenti le deset žensk.

»Ženske so si vsakič odprle pot. Menda je to v modnem svetu šlo nekoliko lažje, vendar je tudi ta bil zgodovinsko moško obarvan svet,« je o svojem sektorju povedala Tjaša Dornik, ki je tudi dejavna v mednarodnem ženskem združenju Feminin pluriel.

Po mnenju Ivane Nanut so predsodki na račun žensk v današnji družbi še zelo prisotni. »Zato se moramo še toliko bolj truditi, da dokažemo, da niso pravi,« je še dejala Ivana Nanut. »Razumeti moramo, da smo najprej osebe. Prej kot moški, ženska, močan, šibek, občutljiv ali grob,« je ocenila vinarka Gravner in zaključila: »Prepričana sem, da so mladi v tem bolj napredni, tudi doma si vsakdanja opravila znajo deliti bolj enakopravno. Tu pa je že videti nek napredek.«