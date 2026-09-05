Razrita ulica bo pridobila na urejenosti in varnosti

V ponedeljek, 7. septembra, se bodo v Bellinijevi ulici v Gorici začela dela za izboljšanje prometne varnosti in izredno vzdrževanje ceste. Obnova, za katero je Dežela FJK namenila 232.000 evrov, bo terjala predvidoma 180 dni; dela bo izvedlo podjetje Coletto iz kraja San Biagio di Callalta v Venetu.

Ukrep je bil potreben zaradi postopnega propadanja vozišča in dela pločnikov. K njihovemu klavrnemu stanju so poleg dotrajanosti prispevali večkratni posegi v podzemne napeljave in težave, povezane z drevesi. »Z začetkom del končno odgovarjamo na konkretne potrebe stanovalcev in vseh, ki vsakodnevno obiskujejo to ulico,« je poudarila pristojna občinska odbornica Sarah Filisetti. Po njenih besedah želijo izboljšati predvsem varnost, pa tudi urejenost in uporabnost tega dela mesta.

Na eni strani bodo pločnik v celoti odstranili in ga na novo tlakovali s porfirnimi kockami, postavili pa bodo tudi nove kamnite robnike. Na nasprotni strani je predvidena delna izredna obnova pločnika ter ponovna uporaba obstoječih robnikov.

Poseg bo zajel tudi vozišče in drevored. Odstranili bodo sedanje gredice in robnike, izkopali preostale štore ter sanirali podlago ob robovih ceste. Nato bodo uredili nove gredice s kamnitimi robniki. Nova drevesa bodo zasadili prihodnjo pomlad, ko bodo vremenske razmere primerne za njihovo ukoreninjenje.

Dotrajani asfalt bodo odstranili, izravnali podlago in položili novo obrabno plast. Po koncu del bodo obnovili tudi talne prometne oznake. Občina poudarja, da obnova ne bo omejena zgolj na asfalt, temveč bo zajela vse sestavne dele ulice, s čimer naj bi izboljšali razmere za motorni in kolesarski promet ter tudi za pešce.

Promet bo med deli potekal kot doslej, vendar bo hitrost omejena na 30 kilometrov na uro. Na obeh straneh ulice bo veljala prepoved parkiranja z možnostjo prisilne odstranitve vozil. Najprej bodo zaprli pločnik na levi strani, medtem ko bodo pešci uporabljali desnega, nato bodo ureditev zamenjali. Dovozi do stanovanjskih poslopij in garaž bodo ves čas dostopni.

Župan Rodolfo Ziberna je stanovalce, trgovce in voznike zaprosil za razumevanje, saj bodo med deli nevšečnosti neizogibne. Poudaril je, da občina nadaljuje prenovo najbolj problematičnih mestnih prometnic, pri tem pa izkorišča razpoložljive vire financiranja in posebno pozornost namenja varovanju okolja.