Nekdanji goriški vrtec bo postal študentski dom

Na poslopju nekdanjega vrtca sv. Jožefa v Ulici Vittorio Veneto v Gorici se je pojavil gradbeni oder. Stavbo, ki je bila v lasti goriške nadškofije, je aprila letos odkupila družba Vita Student iz Brescie.

Novi lastnik namerava v stavbi urediti študentski dom z največ 120 posteljami. Dela na objektu za zdaj še niso stekla v polnem obsegu. Trenutno potekajo predvsem meritve, pregledi in priprave, povezane s postavitvijo gradbišča in zagotavljanjem varnosti objekta. Po sedanjih načrtih naj bi se glavna gradbena dela začela približno čez mesec dni. Celotna naložba bo predvidoma znašala okoli 4,5 milijona evrov, zaključek del pa je predviden septembra prihodnje leto.

Ohranili bodo značilno barvo

Predviden je celovit, vendar kombiniran poseg. Stavbo bodo temeljito prenovili, hkrati pa je predvidena tudi izgradnja prizidka. Pri prenovi naj bi ohranili obstoječe gabarite, značilnosti in osnovne volumne objekta, predvideni pa so posegi v konstrukcijo ter celovita ureditev notranjosti. Pomemben del prenove bo tudi posodobitev vseh strojnih in drugih tehničnih inštalacij ter napeljav. Te bodo morale ustrezati veljavnim predpisom in sodobnim standardom.

Posebno pozornost bodo namenili fasadi. Predvidena je njena obnova oziroma ureditev v skladu z zahtevami pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Stavba ima namreč dolgo zgodovino. Zgrajena je bila leta 1820, leta 1881 pa jo je kupila Caterina Decolle, da bi v njej zagotovila zavetje dekletom v stiski.

Posegi na zunanjosti naj bi bili za zdaj omejeni predvsem na fasado, pri izbiri barv in materialov pa bodo sodelovala tudi specializirana podjetja. Ohraniti nameravajo izvirno podobo pročelja, vključno z njegovo značilno rožnato barvo.

Po prenovi bo objekt namenjen študentskemu bivanju. V Gorici je namreč povpraševanje po sobah za študente visoko, saj le-ti težko najdejo primerno nastanitev. Kajti mesto ni urejeno »po meri« študentov. Pri tem obstaja tudi možnosti sodelovanja z novogoriško univerzo ali univerzami v Ljubljani in bližnjimi slovenskimi institucijami. Odgovarjati želi torej na potrebo prostora in ponuditi nastanitve mladim, ki se izobražujejo oziroma živijo na območju Goriške in čezmejnega prostora.

V novem študentskem domu bo 100 do največ 120 postelj. Predvidene so tako enoposteljne kot dvoposteljne sobe, pri čemer naj bi bilo več enoposteljnih. Sobe bodo urejene v skladu z veljavnimi normativi in standardi, predvidene pa so tudi sobe oziroma nastanitve, primerne za profesorje in druge uporabnike. Ministrske smernice za študentske domove so namreč zelo specifične in stroge. Sobe bodo imele vsaka svoje sanitarije in manjšo kuhinjo.