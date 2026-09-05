Začenjajo se nogometni dvoboji v elitni in promocijski ligi

Vse je pripravljeno za start nogometne elitne lige, ki se začenja danes s tekmama Azzurra Premariacco – Tolmezzo Carnia in Teor – Fontanafredda. Jutri pa bosta na igrišče stopili obe enajsterici slovenskih klubov: Juventina se bo v Gaglianu pomerila s čedajskim Forum Julii, Kras Repen pa bo gostoval pri Casarsi. V prvem krogu bosta na sporedu tudi dva izredno zanimiva dvoboja, ki bosta lahko že kaj povedali o razmerju moči v ligi, in sicer Chions – Nuovo Pordenone in Tamai – UFM. Vse tekme se bodo začele ob 15.30.

Tudi letošnja elitna liga, v kateri nastopa 18 ekip, se obeta kot zelo izenačeno in razburljivo prvenstvo. Takšne so bile tudi prejšnje izvedbe najvišje deželne amaterske lige. Zgovoren je podatek, da sta si na koncu lanske sezone po 34 krogih vrh lestvice delila LME iz Mortegliana in Nuovo Pordenone z 68 točkami (po igranju dodatne tekme na nevtralnem igrišču je v D-ligo napredoval LME), le dve točki manj (66) pa je imel tržiški UFM. Kras Repen je lansko prvenstvo končal na šestem mestu s 55 točkami, Juventina pa je bila s tremi točkami manj mesto nižje.

Danes se s tekmo Ancona Lumignacco – Deportivo Junior začenja tudi promocijska liga. V njej letos visoko meri Sistiana Sesljan, ki bo v uvodnem krogu jutri ob 15.30 v Vižovljah gostili Cussignacco. »Delfini« so v zadnjih dveh sezonah šele po play-outu dosegli obstanek v ligi, v letošnji pa želijo biti protagonisti. Ekipo, ki jo še naprej vodi trener Fabrizio Sestan, so pomladili, izbrali pa so predvsem fizično dobro pripravljene nogometaše. Ambicije so velike, športni vodja Paolo Soavi je v nedavnem intervjuju za spletni portal Friuligol celo izjavil, da Sistiana Sesljan cilja na osvojitev promocijske lige.